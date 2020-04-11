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Antalya’da kaldırımlara gece pazarı kuruldu Vatandaşlar sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılamak için pazara koştu

İHA

Antalya’da kaldırımlara gece pazarı kuruldu Vatandaşlar sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılamak için pazara koştu

Antalya'da sokağa çıkma yasağının ardından bazı mahallelerde kaldırım üzerine gece pazarı kuruldu. Sebze ve meyve satılan pazara vatandaşlar akın etti.

30 büyükşehir ve Zonguldak’a 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesinin hemen ardından Antalya'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Cadde ve sokaklarda araç trafiği yaşanırken, özellikle market ve fırınların önünde uzun kuyruklar oluştu. Kepez ilçesinde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise görenleri şaşırttı. Kuzeyyaka ve Teomanpaşa Mahallesi'nde çekildiği belirtilen görüntülerde, bir kaldırım üzerine gece pazarı kuruldu. Vatandaşlar, sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılamak için pazara akın etti. Esnafın satıştan oldukça memnun olduğu gözlenirken, pazarda yoğunluk dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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