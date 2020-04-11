Muratpaşa için 60 bin litre dezenfektan kullanıldı

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadelede bugüne kadar 60 bin litre dezenfektan ve seyreltilerek kullanılan 935 litre çamaşır suyuyla kamu binalarından cadde ve sokaklara, çöp konteynerlerine ilçeyi temizledi.

Antalya’da eğitim ve araştırma, üniversite, devlet ve özel hastanelerin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarının yer aldığı, geniş parkları ve ulaşım ağlarıyla günlük hayatın merkezi Muratpaşa’da belediyenin salgınla mücadele dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor. İlçe belediyelerinin sorumluluğu olmamasına rağmen Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın talimatıyla Türkiye’de ilk vakanın görülmesiyle başlayan çalışmalar kapsamında bugüne kadar adliye ve hastaneler başta olmak üzere aralarında polis merkezleri ve aile sağlık merkezlerini de bulunduğu 720 kamu alanı, 198 cami ve ibadethane virüse karşı dezenfekte edildi.



240 işyeri de ilaçlanıp temizlendi

Bununla birlikte, bin 200 taşıtın da ilaçlaması gerçekleştirilirken noter ve taksi durağı gibi sosyal mesafe kullarının uygulanması büyük dikkat isteyen ve kamusal nitelikle görev üstlenen 240 işyeri de ilaçlanıp temizlendi. Çalışmalar, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde 10 arazöz ve 75 kişiden oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilirken Muratpaşa’nın 55 mahallesinde tüm sokaklar yaklaşık bir aylık süreçte 4’er kez arazözlerle yıkandı. Bununla birlikte park alanları, ilçedeki tüm konteynerler de ikişer kez dezenfekteden geçirildi.



"Komşularımız evlerinde kalsın"

Muratpaşa Belediyesi, bu süreçte 60 bin litre dezenfektan ve seyreltilerek kullanılan 935 litre çamaşır suyu kullanırken Başkan Uysal, salgınla mücadelede gelinen aşamada kent sakinlerinin bir şekilde kullanmak zorunda olduğu hastaneler, aile sağlık merkezleri, polis merkezleri gibi yerleri dezenfekte devam ettiklerini söyledi. Bununla birlikte muhtarlıklarla da koordineli bir çalışmayı hayata geçirdiklerini belirten Başkan Uysal, muhtarların bu yöndeki taleplerini de anında karşılandığını belirterek, “Belediye olarak teyakkuz halindeyiz. Komşularımız evlerinde kalsın” dedi.

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