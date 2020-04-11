Yasak kapsamı dışında tutulan seralarda üretime ara verilmedi Sabah saatlerinden itibaren seralara gelen işçiler ülke için üretime devam etti

Türkiye'nin en önemli örtü altı üretim merkezlerinden Antalya’nın Kumluca ilçesinde sokağa çıkma yasağı dışında kalan çiftçiler sabah saatlerinden itibaren seralardaki görevlerine başladılar.

Sabah saatlerinden itibaren çocuklarıyla birlikte seralara gelen çiftçiler ürünlerinin bakımını yapıp işlerine devam ettiler. Üretici Mehmet Özgür, “Gördüğünüz gibi bizde sokağa çıkma yasağı yok. Gece gündüz çalışmaya devam. Ürünlerimizi hasat ettik. Hale götürdük. Şimdi de ürünlerimizin işçiliğini yapıyoruz. Gece gündüz memleketimiz için üretmeye devam ediyoruz" dedi.

Çiftçinin gündeminin ürünlerin sağlığı olduğunu ifade eden Mehmet Balaban ise “Bizim sokağımız evimiz seramız. Bize virüs tatili yok. Ailemizle birlikte sera da çalışıyoruz. Ürünlerimizi topluyoruz hal’ e götürüyoruz. Sürekli seralarımızın bakımını yapıyoruz. Bizim gündemimiz sebzelerimizin sağlığıdır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.