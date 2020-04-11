Sokağa çıkma yasağına dakikalar kala cinayet Antalya'da bir kişi, tartışma arkadaşı tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü

Antalya’da sokağa çıkma yasağına dakikalar kala bir kişi, arkadaşı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün gece saat 23.20 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3619 Sokak üzerinde meydana geldi. 39 yaşındaki B.S, evinde arkadaşı, 34 yaşındaki Uğur Aydos ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Tartışmasının devam etmesi üzerine iddiaya göre B.S, tabancayla Aydos’un üzerine ateş etti. Başından ağır yaralanan Aydos, ambulansla kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri B.S’yi gözaltına aldı. Şüpheli B.S’nin polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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