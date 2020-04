Alanya'da örtüaltı üretim ara vermedi Domates ve salatalık üretimi tam gaz Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe: “Gıda teminini sağlamak adına hassasiyet göstererek üretime devam ediyoruz”

Türkiye genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulamaya girerken bu yasaktan muaf kalan tarım sektörü ise üretimine devam ediyor. Alanya’da sebze üreticileri ise üretimi ara vermeden sürdürerek vakitlerini seralarında geçiriyor.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Türkiye’de son derece önemli bir yere sahip olan tarımsal faaliyetlerin korona virüse karşı etkin bir mücadeleyle devam etmesi kapsamında ilçedeki domates, salatalık gibi seralarda dün yasak öncesinde inceleme yaptı.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe korona virüs tedbirleri kapsamında üreticilerin ülkedeki gıda teminini sağlamak adına hassasiyet göstererek üretime devam ettiğini belirterek, “Hükümetimizin her zaman üreticimizin yanında olduğunu biliyoruz bu sürece her zaman hep birlikte el ele el birliğiyle atlatacağımızı biliyoruz” dedi.

Göktepe, korona virüs tedbirleri kapsamında birçok sıkıntı yaşamasına rağmen üreticilerin ülkedeki gıda teminini sağlamak adına hassasiyet göstererek üretime devam ettiğini belirtti. Akdeniz kıyı şeridinde ve Alanya'da ürün çeşitliliği çok fazla olduğunu belirten Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, bu anlam ülkeye çok ciddi ekonomik katkı sağlandığını kaydetti.



“Alanya Ziraat Odası olarak her zaman üreticilerimiz yanındayız”

Alanya Ziraat Odası olarak üreticilerin her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Göktepe, “Tam üretimin hızlı olduğu baharın geldiği ilaçlamanın kültürel işlemlerin yapıldığı bir dönemde 65 yaş üzerindeki üreticilerimiz evlerinde kalmak zorunda. Bizlerde bunun için diğer yevmiyeye giden arkadaşlarla irtibatta geçerek bu kişilere yardım etmiş olacağız. Bir ay sonra da olsa ilaçlamaya çok geç kalınmış olmayacaktır” diye konuştu.



“Bu sürece her zaman hep birlikte el ele el birliğiyle atlatacağımızı biliyoruz”

Bu süreci atlatacaklarını ifade eden Göktepe şunları söyledi:” Bu süreci atlatarak gideceğiz çok kıymetli üreticilerimiz sağlık sektöründeki doktorlarımız, hemşirelerimiz ve diğer çalışanlarımız kadar tarım sektöründeki siz değerli üreticilerimiz de alkışlanmayı hak ediyorsunuz. Devletimizin, hükümetimizin ve Ziraat Odaları Birliği Genel başkanımızın her zaman üreticimizin yanında olduğunu biliyoruz bu sürece her zaman hep birlikte el ele el birliğiyle atlatacağımızı biliyoruz”.



“Ödeme ertelemesi yapılmasını rica ediyoruz”

Salatalık üreticisi Ahmet Aladağ da, Korona virüs mücadelesinde üreticiler hem sağlık hem ekonomik sıkıntılar yaşanması üzerine destek ve ödeme erteleme talebinde bulundu. Aladağ, “Çiftçi arkadaşlar olarak ürettiğimiz ürünlerimizin ihracata açılmasını bekliyoruz. Şuan Korona virüs nedeniyle hükümetimize diyecek bir şeyimiz yok ve yapabileceğimiz bir şey de yok. Fakat biz üreticiler için sulama gideri, elektrik ödemeleri ve tarımsal girdiler konusunda destek ve ödeme ertelemesi yapılmasını rica ediyoruz” şeklinde konuştu.

