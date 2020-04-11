Alanya'da örtüaltı üretim ara vermedi Domates ve salatalık üretimi tam gaz Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe: “Gıda teminini sağlamak adına hassasiyet göstererek üretime devam ediyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Alanya'da örtüaltı üretim ara vermedi Domates ve salatalık üretimi tam gaz Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe: “Gıda teminini sağlamak adına hassasiyet göstererek üretime devam ediyoruz”

İHA

Türkiye genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulamaya girerken bu yasaktan muaf kalan tarım sektörü ise üretimine devam ediyor. Alanya'da sebze üreticileri ise üretimi ara vermeden sürdürerek vakitlerini seralarında geçiriyor.

Alanya'da örtüaltı üretim ara vermedi Domates ve salatalık üretimi tam gaz Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe: “Gıda teminini sağlamak adına hassasiyet göstererek üretime devam ediyoruz”

Türkiye genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulamaya girerken bu yasaktan muaf kalan tarım sektörü ise üretimine devam ediyor. Alanya’da sebze üreticileri ise üretimi ara vermeden sürdürerek vakitlerini seralarında geçiriyor.
Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Türkiye’de son derece önemli bir yere sahip olan tarımsal faaliyetlerin korona virüse karşı etkin bir mücadeleyle devam etmesi kapsamında ilçedeki domates, salatalık gibi seralarda dün yasak öncesinde inceleme yaptı.
Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe korona virüs tedbirleri kapsamında üreticilerin ülkedeki gıda teminini sağlamak adına hassasiyet göstererek üretime devam ettiğini belirterek, “Hükümetimizin her zaman üreticimizin yanında olduğunu biliyoruz bu sürece her zaman hep birlikte el ele el birliğiyle atlatacağımızı biliyoruz” dedi.
Göktepe, korona virüs tedbirleri kapsamında birçok sıkıntı yaşamasına rağmen üreticilerin ülkedeki gıda teminini sağlamak adına hassasiyet göstererek üretime devam ettiğini belirtti. Akdeniz kıyı şeridinde ve Alanya'da ürün çeşitliliği çok fazla olduğunu belirten Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, bu anlam ülkeye çok ciddi ekonomik katkı sağlandığını kaydetti.

“Alanya Ziraat Odası olarak her zaman üreticilerimiz yanındayız”
Alanya Ziraat Odası olarak üreticilerin her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Göktepe, “Tam üretimin hızlı olduğu baharın geldiği ilaçlamanın kültürel işlemlerin yapıldığı bir dönemde 65 yaş üzerindeki üreticilerimiz evlerinde kalmak zorunda. Bizlerde bunun için diğer yevmiyeye giden arkadaşlarla irtibatta geçerek bu kişilere yardım etmiş olacağız. Bir ay sonra da olsa ilaçlamaya çok geç kalınmış olmayacaktır” diye konuştu.

“Bu sürece her zaman hep birlikte el ele el birliğiyle atlatacağımızı biliyoruz”
Bu süreci atlatacaklarını ifade eden Göktepe şunları söyledi:” Bu süreci atlatarak gideceğiz çok kıymetli üreticilerimiz sağlık sektöründeki doktorlarımız, hemşirelerimiz ve diğer çalışanlarımız kadar tarım sektöründeki siz değerli üreticilerimiz de alkışlanmayı hak ediyorsunuz. Devletimizin, hükümetimizin ve Ziraat Odaları Birliği Genel başkanımızın her zaman üreticimizin yanında olduğunu biliyoruz bu sürece her zaman hep birlikte el ele el birliğiyle atlatacağımızı biliyoruz”.

“Ödeme ertelemesi yapılmasını rica ediyoruz”
Salatalık üreticisi Ahmet Aladağ da, Korona virüs mücadelesinde üreticiler hem sağlık hem ekonomik sıkıntılar yaşanması üzerine destek ve ödeme erteleme talebinde bulundu. Aladağ, “Çiftçi arkadaşlar olarak ürettiğimiz ürünlerimizin ihracata açılmasını bekliyoruz. Şuan Korona virüs nedeniyle hükümetimize diyecek bir şeyimiz yok ve yapabileceğimiz bir şey de yok. Fakat biz üreticiler için sulama gideri, elektrik ödemeleri ve tarımsal girdiler konusunda destek ve ödeme ertelemesi yapılmasını rica ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Korkuteli'de sokaklar sessizliğe büründü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Korkuteli'de sokaklar sessizliğe büründü
Antalya'da maske seferberliği Olgunlaşma Enstitüsü’nde hedef gnlük 50 bin maske üretimi Vali Karaloğlu: "Sizler Nene Hatunlarsınız"
YEREL HABERLER Antalya'da maske seferberliği Olgunlaşma ...
Korkuteli’nde sokaklar sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Korkuteli’nde sokaklar sessizliğe büründü
(Görüntülü) Antalya sessizliğe büründü, yasağa uymayanlara ceza (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya sessizliğe büründü, yasağa ...
(Görüntülü) Antalya sessizliğe büründü, yasağa uymayanlara ceza
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya sessizliğe büründü, yasağa ...
17 yıl sonra nisanda kar yağdı
YEREL HABERLER 17 yıl sonra nisanda kar yağdı
(Görüntülü) Üreticiler Demre'yi dezenfekte etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Üreticiler Demre'yi dezenfekte etti
(Görüntülü) Yasağa rağmen caddede fuhuş pazarlığı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yasağa rağmen caddede fuhuş pazarlığı
Turizmin gözbebeği Kaş sessizliğe büründü Sokaklar boşaldı, tarihi anlar havadan görüntülendi Polis ve Vefa Grupları vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor
YEREL HABERLER Turizmin gözbebeği Kaş sessizliğe büründü Sokaklar ...
Elinde sigarayla sokağa çıkıp, 'Ateş yok mu ateş' diye bağırdı
YEREL HABERLER Elinde sigarayla sokağa çıkıp, 'Ateş yok mu ateş' ...
(Görüntülü) Kamera kaydına rağmen kırmızı ışıkta geçtiğine ikna olmadı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kamera kaydına rağmen kırmızı ışıkta ...
(Görüntülü) Arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü
Antalya sessizliğe büründü, yasağa uymayanlara ceza/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Antalya sessizliğe büründü, yasağa uymayanlara ceza/ ...
Antalya sessizliğe büründü, yasağa uymayanlara ceza
YEREL HABERLER Antalya sessizliğe büründü, yasağa uymayanlara ceza
Sokağa çıkma yasağına dakikalar kala cinayet Antalya'da bir kişi, tartışma arkadaşı tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağına dakikalar kala ...
Yasak kapsamı dışında tutulan seralarda üretime ara verilmedi Sabah saatlerinden itibaren seralara gelen işçiler ülke için üretime devam etti
YEREL HABERLER Yasak kapsamı dışında tutulan seralarda üretime ara ...
Yasağa rağmen caddede fuhuş pazarlığı
YEREL HABERLER Yasağa rağmen caddede fuhuş pazarlığı
Muratpaşa için 60 bin litre dezenfektan kullanıldı
YEREL HABERLER Muratpaşa için 60 bin litre dezenfektan kullanıldı
Arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü
(Görüntülü) Sokağa çıkma yasağı sonrası kentten görüntüler - Drone
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sokağa çıkma yasağı sonrası kentten ...
Antalya'da çitçi üretime ara vermedi Seralardan toplanan ürünler hale getirildi, işçiler paket ve sevkiyat yaptı
YEREL HABERLER Antalya'da çitçi üretime ara vermedi Seralardan ...
(Görüntülü) BATI AKDENİZ'DE KIZILAY'A KAN BAĞIŞI YÜZDE 85 AZALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BATI AKDENİZ'DE KIZILAY'A KAN BAĞIŞI ...
(Görüntülü) ANTİK KENT MUZ BAHÇESİ ARASINDA KALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTİK KENT MUZ BAHÇESİ ARASINDA KALDI
Müzik öğretmeni öğrencileri için şarkı besteledi
YEREL HABERLER Müzik öğretmeni öğrencileri için şarkı besteledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X