Ekmek fırınından sigara siparişi güldürdü

<br>Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, fırıncılar sipariş veren vatandaşlara ekmekleri kapılarına kadar götürüp teslim ediyor. Ancak fırıncılara, ekmeğin yanı sıra sigara, içecek, fıstıklı baklava gibi siparişler veren telefonlar da geliyor.<br>İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek için 31 ilde 2 gün sokağa çıkmayı yasakladı. Turizm kenti Antalya'da sokaklar sessizliğe bürünürken, fırınlar çalışmalarını hız kesmeden devam ettirdi. Fırınlar, ekmek siparişlerini kapalı kasa kamyonetler ile adreslere ulaştırdı.<br>İLGİNÇ İSTEKLER DE VAR<br>Kent merkezinde fırını bulunan Ali Danış, sabah saatlerinden öğlene kadar 1000 ekmek satışı yaptığını söyledi. Vatandaşların evden çıkmamalarının önemli olduğunu belirten Danış, ilginç siparişler geldiğini de kaydetti. Danış, "Arayıp kola, 6 dilim fıstıklı baklava, sigara isteyenler oluyor. Tabi bazı isteklere cevap veremiyoruz ama mevcuttaki ürünlerimizden yardımcı oluyoruz" dedi.<br>Fırın sahibi Cihan Kolçak da ekmek siparişlerinin iyi olduğunu, sokak aralarına kadar araçlarıyla ekmek gönderdiklerini, böylece mağduriyet yaşanmasını engellediklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR<br>2020-04-11 15:08:17<br>
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