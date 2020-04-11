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Antalya sessizliğe büründü, yasağa uymayanlara ceza (3)

DHA

Antalya sessizliğe büründü, yasağa uymayanlara ceza (3)

<br>YASAĞA UYMAYAN 100 KİŞİYE CEZA<br>Antalya'da sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında işlem yapıldı. Yasağın başladığı saat 00.00'dan itibaren polis ekipleri, devriye gezerek yasağa uymayanları tespit etmeye çalıştı.<br>Antalya Valiliği, saat 17.00 itibariyle yasağa uymayan 1 kişi hakkında adli işlem, 99 kişi hakkında da idari işlem yapıldığını, toplam 205 bin 263 TL ceza kesildiğini açıkladı. DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA<br>2020-04-11 17:59:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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