Antalya sessizliğe büründü, yasağa uymayanlara ceza (3)

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<br>YASAĞA UYMAYAN 100 KİŞİYE CEZA<br>Antalya'da sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında işlem yapıldı. Yasağın başladığı saat 00.00'dan itibaren polis ekipleri, devriye gezerek yasağa uymayanları tespit etmeye çalıştı.<br>Antalya Valiliği, saat 17.00 itibariyle yasağa uymayan 1 kişi hakkında adli işlem, 99 kişi hakkında da idari işlem yapıldığını, toplam 205 bin 263 TL ceza kesildiğini açıkladı. DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA<br>2020-04-11 17:59:22<br>

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