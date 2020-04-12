Motosikletteki 2 kişi kovalamaca ile yakalandı, biri 'krizdeyim' dedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Motosikletteki 2 kişi kovalamaca ile yakalandı, biri 'krizdeyim' dedi

DHA

Motosikletteki 2 kişi kovalamaca ile yakalandı, biri 'krizdeyim' dedi

<br>Süleyman EKİNAdem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletteki 2 kişi, kovalamacanın ardından yakalandı. Polisin ''Evde 24.00'e kadar dayansan patlayacak mısın?" demesi üzerine şüphelilerden Musa Ş., ''Krizdeydim" karşılığını verdi<br>Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi üzerinde sabah saatlerinde seyir halinde olan 48 H 8390 plakalı motosikletin sürücüsü, uygulama yapan polisin 'dur' ihtarına uymadı. Anons ile motosikletin geçebileceği tüm kavşaklar kontrol altına alındı. Sokak aralarından ve ters yönden kaçmayı sürdüren motosikletli, Kızılırmak Caddesi üzerinde sivil polis otomobiline çarptı.<br>Motosiklet sürücüsü Kenan İ. gözaltına alınırken, arkasında oturan Musa Ş. kısa kovalamacanın ardından yakalandı. Yapılan incelemede, motosikletin trafikten men edildiği belirlendi. Sürücü ve yanındaki arkadaşına, 'sokağa çıkma yasağı ihlali', 'trafiği tehlikeye sokma', 'trafikten men çekme belgeli araç kullanma', 'sosyal mesafe kuralını ihlal', 'ehliyetsiz araç kullanma' suçlarından para cezası uygulandı.<br>'KRİZDEYDİM KOMİSERİM'<br>Gözaltına alınanlar ile polis arasında geçen diyalog ise dikkati çekti. Polisin, ''Senin motorun kaç para" sorusuna şüphelilerden Musa Ş., ''Beş para etmez' yanıtını verdi. Polisin ''Peki benim timlerin, devletin motoru kaç para? Evde 24.00'e kadar dayansan patlayacak mısın?" sözlerine aynı şüpheli bu kez, ''Krizdeydim komiserim'' karşılığını verdi. Bu cevaba kızan polis, ''Ne krizi ya? Hastane var. 112'yi ara. Ambulans gelir" dedi. Polis otomobiline götürülürken gazetecilerin ''Sokağa çıkma yasağını bilmiyor muydunuz'' sorusuna şüphelilerden Kenan İ., ''Bugün öğrendik'' sözleriyle karşılık verdi.<br>'CİNAYET Mİ İŞLEDİK'<br>Diğer yandan, Yenigün Mahallesi'nde ihtara uymayan biri kadın iki kişinin bulunduğu otomobil, polis ekipleri tarafından durduruldu. Otomobil sürücüsü polise "Cinayet mi işledik? Babamıza haber verin" dedi. İki kişi, polis aracıyla emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİNAdem AKALAN<br>2020-04-12 12:45:53<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konyaaltı'nda sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Konyaaltı'nda sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma yasağına rağmen define arayan 4 kişiye suçüstü
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağına rağmen define arayan 4 kişiye ...
(Görüntülü) Fransız Mourad Ghazli: Avrupa'yı görseler Türkiye'ye şükrederler
YEREL HABERLER (Görüntülü) Fransız Mourad Ghazli: Avrupa'yı görseler ...
(Görüntülü) Motosikletteki 2 kişi kovalamaca ile yakalandı, biri 'krizdeyim' dedi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Motosikletteki 2 kişi kovalamaca ile ...
(Görüntülü) Yasağın ikinci gününde Antalya'da sessizlik hakim
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yasağın ikinci gününde Antalya'da ...
Yasağın son gününde Antalya'da sessizlik hakim
YEREL HABERLER Yasağın son gününde Antalya'da sessizlik hakim
Fransız Mourad Ghazli: Avrupa'yı görseler Türkiye'ye şükrederler
YEREL HABERLER Fransız Mourad Ghazli: Avrupa'yı görseler Türkiye'ye ...
(Görüntülü) Demre ve Kaş'ta sessizlik; caddeler, sahiller boş kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Demre ve Kaş'ta sessizlik; caddeler, ...
Kavga edip yasağı deldiler, cezayı yediler Sokağa çıkma yasağını ihlal ederek kavga eden 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Kavga edip yasağı deldiler, cezayı yediler Sokağa ...
Muhtardan ekmek seferberliği
YEREL HABERLER Muhtardan ekmek seferberliği
Muratpaşa'da mısır ekim alanı iki katına çıktı
YEREL HABERLER Muratpaşa'da mısır ekim alanı iki katına çıktı
(Görüntülü) 'Bahar alerjisiyle koronavirüs karıştırılmamalı'
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'Bahar alerjisiyle koronavirüs ...
(Görüntülü) 65 yaş ve üzerindekilere, yakınlarından telefonda masal
YEREL HABERLER (Görüntülü) 65 yaş ve üzerindekilere, yakınlarından ...
'Dünyanın en eski halısı Türklere ait'
YEREL HABERLER 'Dünyanın en eski halısı Türklere ait'
65 yaş ve üzerindekilere, yakınlarından telefonda masal
YEREL HABERLER 65 yaş ve üzerindekilere, yakınlarından telefonda ...
'Bahar alerjisiyle koronavirüs karıştırılmamalı'
YEREL HABERLER 'Bahar alerjisiyle koronavirüs karıştırılmamalı'
(Görüntülü) Türkiye'nin sebze ve meyve üssü Antalya'da üretim aralıksız sürdü (3)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Türkiye'nin sebze ve meyve üssü ...
Türkiye'nin sebze ve meyve üssü Antalya'da üretim aralıksız sürdü (3)
YEREL HABERLER Türkiye'nin sebze ve meyve üssü Antalya'da üretim ...
(Görüntülü) Yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Antalya Valisi'nden evcil ve sokak hayvanları için önemli karar Barınaklarda bulunan hayvanları besleyen gönüllüler ,hayvanlarını otlatan çobanlar ve ihtiyacı için köpeğini kapısının önüne çıkaran vatandaşlar yasak dışında
YEREL HABERLER Antalya Valisi'nden evcil ve sokak hayvanları için ...
Büyükşehir’den vatandaşa ücretsiz ekmek
YEREL HABERLER Büyükşehir’den vatandaşa ücretsiz ekmek
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Antalya sessizliğe büründü, yasağa uymayanlara ceza (3)
YEREL HABERLER Antalya sessizliğe büründü, yasağa uymayanlara ceza ...
Yasağın ilk gününü teknelerinde geçirdiler
YEREL HABERLER Yasağın ilk gününü teknelerinde geçirdiler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X