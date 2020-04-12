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Dokumapark’a yeşil yol

İHA

Dokumapark’a yeşil yol

İlçenin daha da yeşillenmesi için çalışmalarına ara vermeden devam eden Kepez Belediyesi, Dokumapark’taki yürüyüş yoluna piramit şimşir, top şimşir ve berberis ağaçlarından yeşil yol yaptı.
Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Antalya’nın en fazla yeşil alana sahip ilçesini daha da ağaçlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kepez Belediyesi’nin halkın kullanımına kazandırdığı Dokumapark, rengarenk açan çiçeklerin ardından, dikilen ağaçlarla muazzam bir görüntüye büründü. İçinde portakal ve zeytin bahçeleri olan Dokumapark’taki cami yolunun her iki tarafına, 300’den fazla piramit şimşir, top şimşir ve berberis ağaçları dikilerek, yeşil yol oluşturuldu.

İki çeşit ağaç dikildi
Botanik Parka uzanan Nostaljik Araçlar Müzesi önündeki yolun her iki tarafına dikilen şimşirler her daim yeşil rengini ve piramit formunu koruyacak. Berberisler ise havalar ısınmaya başlayınca yeşil rengi sarıya dönecek. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olan park, salgının kontrol altına alındığında ziyaretçilerini, peyzaj ve ağaçlandırma bakımından muazzam bir doğayla kucaklaştıracak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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