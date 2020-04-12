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Antalya'da anne ile oğlunun duygulandıran buluşması Babasıyla tartışınca evden ayrılan 15 yaşındaki çocuğu polis ekipleri annesiyle buluşturdu

İHA

Antalya'da anne ile oğlunun duygulandıran buluşması Babasıyla tartışınca evden ayrılan 15 yaşındaki çocuğu polis ekipleri annesiyle buluşturdu

Antalya’da babasıyla tartıştıktan sonra evden ayrılan 15 yaşındaki çocuğu annesiyle polis ekipleri buluşturdu. Gözleri dolan çocuk annesine sarılırken, polisten sosyal mesafe kuralı hatırlatması gecikmedi.
Olay, Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi'nde meydana geldi. Burhanettin Caddesi'nde ağlayarak yürüyen bir çocuk polis ekiplerinin dikkatini çekti. Ekip aracının yanına getirilen çocuğu polis ekipleri sakinleştirdi. Babasıyla tartıştığı için evden ayrıldığını ve annesine gitmek istediğini söyleyen 15 yaşındaki B.B. için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Polis ekip aracına aldığı çocuğa, ‘Karnın aç mı’ diye de sormayı ihmal etmedi. Eşinden ayrı yaşayan anne Tenzile B. ise oğlunu almak için polis ekiplerinden yardım istedi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden alınan anne Tenzile B, oğlunun yanına getirildi. Gözleri dolan oğluna sarılan Tenzile B’yi polis ekipleri sosyal mesafe kuralı çerçevesinde uyardı. Polis, ekip aracına aldığı anne ve oğlunu daha sonra evlerine bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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