Çektiği market görüntüleri gündem olan Fransız turist: "Gerçekleri göstermek için paylaştım” Alanya'da yaşayan Fransız vatandaşı Mourad Ghazli: "Korona ile mücadelede Türkiye’de değil, Fransa ve Belçika’nın sistem yanlış işliyor" "Fransa'da bir mezarın bedeli 5 bin Euro, benim babama burada ücretsiz mezar yeri verildi"

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Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Fransız vatandaşı Mourad Ghazli’nin, Türkiye'de korona virüse karşı verilen mücadeleyi sosyal medya hesabından paylaştığı video dünya çapında ses getirdi. Ghazli, çektiği video ile gerçeği göstermek istediğini belirterek, "Korona ile mücadelede Türkiye’de değil, Fransa ve Belçika’nın sistem yanlış işliyor" dedi.

Cezayir asıllı Fransız vatandaşı Mourad Ghazli (46), 8 yıl önce tatil için Alanya’ya gelerek burayı çok beğendi. Paris'in merkezine 10 km uzaklıktaki Thiais eski Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zaman milli judocu olan Ghazli, her yıl tatile geldiği Alanya’ya yerleşme kararı aldı. Kararın ardından 3 erkek çocuğu ve eşiyle beraber Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’ndeki satın aldığı eve yerleşen Ghazli, burada yaşamaya başladı. 3 sene önce de yaptığı başvuruyla Türk vatandaşı oldu.

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