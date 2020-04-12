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Alanya’da vatandaşlar hep bir ağızdan ‘Bir Başkadır Benim Memleketim’ şarkısını söyledi Alanya’da vatandaşlar balkonlara döküldü Yasağa rağmen elinde Türk bayrağıyla sokak boyunca koştu

İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde vatandaşların talebi üzerine belediye hoparlöründen 'Bir Başkadır Benim Memleketim' şarkısı çalındı. Çok sayıda vatandaş balkon ve pencerelere çıkarak ellerinde Türk bayraklarıyla şarkıya eşlik etti.

Alanya’da vatandaşlar hep bir ağızdan ‘Bir Başkadır Benim Memleketim’ şarkısını söyledi Alanya’da vatandaşlar balkonlara döküldü Yasağa rağmen elinde Türk bayrağıyla sokak boyunca koştu

Antalya’nın Alanya ilçesinde vatandaşların talebi üzerine belediye hoparlöründen ‘Bir Başkadır Benim Memleketim’ şarkısı çalındı. Çok sayıda vatandaş balkon ve pencerelere çıkarak ellerinde Türk bayraklarıyla şarkıya eşlik etti.

Sokağa çıkma yasağının ikinci akşamında vatandaşların talebi üzerine Alanya Belediyesi tarafından tüm hoparlörlerden aynı anda "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısı çalındı. Ellerinde Türk bayraklarıyla balkon ve pencerelere çıkan binlerce Alanyalı şarkıya eşlik etti. Bazı vatandaşlarında da meşale yaktığı görüldü. ‘Bir Başkadır Benim Memleketim’ ve ‘Ölürüm Türkiye'm’ şarkılarına eşlik eden vatandaşlar unutulmaz anlar yaşadı.

Yasağa rağmen elinde Türk bayrağıyla sokak boyunca koştu. Bir kişinin ise sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen elinde Türk bayrağıyla sokak boyunca koştuğu görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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