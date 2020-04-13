Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti sessiz

<br>Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın en fazla ziyaretçi çeken bölgelerinden, Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti ve Apollon Tapınağı, koronavirüs salgını nedeniyle ilk kez bu kadar boş ve sessiz kaldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, antik kent ve sahil kesiminde devriyelerini aralıksız sürdürüyor.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında müze ve ören yerlerinin ziyarete kapatılması, hafta sonu için de İçişleri Bakanlığı'nın 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulamaya koyduğu sokağa çıkma yasağı sonrası Türk turizminin başkenti Antalya'daki müze ve ören yerleri, bomboş kaldı. Kentin en fazla ziyaretçi çeken ören yerlerinden, Manavgat'a bağlı Side Mahallesi'ndeki tarihi Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti de boş kaldı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti'nde, bugüne kadar görülmeyen manzaralar ortaya çıktı. Turistlerin tatil anılarında yeri olan, fotoğrafların çekildiği Apollon Tapınağı'nda ziyaretçisiz günler yaşanıyor. Turistlerin alışveriş yaptığı tarihi Side Çarşısı da boş kalan noktalar arasında yer alıyor.<br>JANDARMA, DEVRİYELERİ ARTIRDI<br>Sokağa çıkma yasağı kararının ardından hafta sonu Manavgat Jandarma Komutanlığı ekipleri de Side Mahallesi, antik kent ve sahil kesiminde devriyelerini artırdı. Normal ekip araçlarının yanı sıra motosiklet ve Elektrikli Devriye Müdahale Araçları (EDMA) ile yapılan denetimlerde hem yasağa uyum denetlendi hem de halkın can ve mal emniyeti sağlandı.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN<br>2020-04-13 08:30:36<br>

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