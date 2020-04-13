Antalya'da "Memleketim" şarkısıyla balkonlardan coşku seli yükseldi Manavgat, "Memleketim" ile tek yürek oldu, ellerinde Türk bayraklarıyla balkonları doldurdu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde belediye hoparlörlerinden çalınan “Memleketim” şarkısı vatandaşları ellerinde Türk bayraklarıyla balkonlara döktü.

Manavgat Belediyesi hafta sonunda sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte adeta seferber oldu. Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in talimatıyla harekete geçen zabıta ekipleri, 2 gün boyunca hiçbir şekilde fırınlara ulaşamayan vatandaşlara ekmek dağıtırken, Temizlik İşleri Müdürlüğü de kenti dip köşe dezenfekte etti. Cumartesi günü ilerleyen saatlerde Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in belediye merkezi sistem hoparlörlerinden çaldıracağı “Memleketim” şarkısına Manavgat halkının eşlik etmesini istediğini, sosyal medya hesaplarından ve SMS ile duyurması, ilçede tüm vatandaşları balkonlara döktü.



Balkonlara çıktılar

Yatsı namazı sonrasında saat 21.30’da merkezi sistemden çalınan şarkıya Manavgat halkı ellerinde bayraklarla balkonlarından eşlik etti. Manavgat’taki tüm hoparlörlerden aynı anda çalmaya başlayan "Memleketim" şarkısına balkonlardan eşlik eden vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla unutulmaz anlar yaşattılar.

Başkan Sözen yaptığı açıklamada, “İçinde bulunduğumuz böylesine hassas bir dönemde toplumsal birlikteliğimizi güçlü tutmak zorundayız. Uygulamamız tüm vatandaşlarımızı memnun etti. 'Memleketim' şarkısını toplumumuzu birleştirici özelliğinden dolayı tercih ettik. Halkımızın balkonlara çıkmak suretiyle bu organizasyona katkı sağlaması çok mutlu edici” dedi.

Belediye hoparlörlerinden yapılan organizasyon Pazar günü de devam etti. Bu arada Başkan Şükrü Sözen’in sosyal medya hesapları da yorumlarla adeta kilitlendi. Bazı vatandaşların, yorumlarında Ankara’nın Bağları, Ölürüm Türkiye, Güzel Günler Göreceğiz gibi şarkıların da çalınmasını istemesi yüzleri gülümsetti.

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