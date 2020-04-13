(Görüntülü) Koronavirüs nedeniyle sıkıntı çeken talasemi hastaları için kan bağışı kampanyası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Koronavirüs nedeniyle sıkıntı çeken talasemi hastaları için kan bağışı kampanyası

DHA

KORONAVİRÜS nedeniyle vatandaşların kan bağışı yapmaktan çekinmesiyle sıkıntılı günler yaşayan talasemi hastaları için Antalya'nın Manavgat ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Talasemi hastası Dilara Öner, "Vücudumuzun kan üretimi yok. Bu nedenle 20 güne bir kan almak zorundayız" diyerek, vatandaşları kan bağışı yapmaya çağırdı. Yeni tip koronavirüs salgınında insanların virüs kapma korkusuyla kan bağışında bulunmaktan çekinmesi nedeniyle talasemi, lösemi ve kanser gibi kan ihtiyacı olan hastalar tedirginlik yaşıyor. Her 20 günde bir kan nakli gereken talasemi hastaları ise salgın...

(Görüntülü) Koronavirüs nedeniyle sıkıntı çeken talasemi hastaları için kan bağışı kampanyası

KORONAVİRÜS nedeniyle vatandaşların kan bağışı yapmaktan çekinmesiyle sıkıntılı günler yaşayan talasemi hastaları için Antalya'nın Manavgat ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Talasemi hastası Dilara Öner, "Vücudumuzun kan üretimi yok. Bu nedenle 20 güne bir kan almak zorundayız" diyerek, vatandaşları kan bağışı yapmaya çağırdı.<br>Yeni tip koronavirüs salgınında insanların virüs kapma korkusuyla kan bağışında bulunmaktan çekinmesi nedeniyle talasemi, lösemi ve kanser gibi kan ihtiyacı olan hastalar tedirginlik yaşıyor. Her 20 günde bir kan nakli gereken talasemi hastaları ise salgın nedeniyle bağışların azalmasıyla sıkıntı yaşıyor.<br>Manavgat ilçesinde talasemi hastası olan vatandaşların sosyal medya üzerinden 'Manavgat'ta sosyal yaşam' grubunda sıkıntılarını dile getirmesi üzerine Kızılay Manavgat Şube Başkanı Pınar Kapukaya harekete geçti. Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi yetkileriyle irtibat kuran Pınar Kapukaya'nın girişimleri sonucunda Manavgat'a kan bağışı otobüsü geldi. Her 15 dakikada 2 kişi olacak ve sosyal mesafeyi koruyacak şekilde otobüse alınan bağışçılar, özel koruyucu elbiselerini giyen uzman görevliler eşliğinde kan verdi. Koronavirüs nedeniyle bağışçılarla randevulu şekilde yapılan planlama doğrultusunda gerçekleştirilen kampanyada 50 ünite kan toplandı.<br>'BAĞIŞÇILARIMIZDAN OLUŞAN BİR LİSTE OLUŞTURDUK'<br>Kızılay Manavgat Şube Başkanı Pınar Kapukaya, kan toplama kampanyasına her hafta veya 10 günde bir devam edileceğini söyledi. Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine açıklama yapan Pınar Kapukaya, talasemi hastalarına kan bağışı kampanyası düzenlediklerini belirterek, "Talasemi hastalarımız düzenli kan almak zorunda kaldıkları için bize ulaşarak sıkıntılarını aktardı. Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi müdürümüzle irtibata geçtik. Sosyal medyada Manavgat sosyal yaşam grubunun yöneticisi Mustafa Aşık kampanya düzenleyerek, kan bankası datası oluşturdu. Kan grupları, isimler ve kan vermek isteyen bağışçılarımızdan oluşan bir liste oluşturduk. Kovid-19'dan dolayı kalabalık olmamak şartıyla her 15 dakikaya 2 kişi kan vereceği organizasyonla listemizi oluşturduk. Telefonla randevularımızı kesinleştirdikten sonra kan bağışımıza başladık" dedi.<br>'15-20 GÜNDE BİR KAN İHTİYAÇLARI VAR'<br>Koronavirüs salgınının ardından düzenlenen kampanyanın çok önemli olduğunu vurgulayan Kapukaya, "Bugünkü bağış çok önemli. Planladığımız şekilde bağış alırsak, haftada bir, en geç 10 günde bir bu etkinliğimizi devam ettireceğiz. Bu şekilde 15 dakikada 2 bağışçı şeklinde bu kampanyamızı devam ettireceğiz. Bu insanların 15 günde, 20 günde bir kan ihtiyaçları var. Bunu da bizim sağlamamız gerekiyor" diye konuştu.<br>'VÜCUDUMUZUN KAN ÜRETİMİ YOK'<br>Bağış kampanyasının düzenlenmesine öncülük edenlerden Dilara Öner de kalıtımsal talasemi majör (Akdeniz Anemisi) rahatsızlığı olduğunu söyleyerek, "Vücudumuzun kan üretimi yok. Bu nedenle 20 günde bir kan almak zorundayız. Kan almadığımız zaman organlarımız zarar görüyor, üretim olmuyor ve yaşamsal faaliyetlerimiz düşüyor" dedi. Normal zamanlarda kan sıkıntısı yaşamadıklarını anlatan Dilara Öner, şunları söyledi:<br>"Bağışçılarımız bizi düşünüyor fakat şu anda kan veremiyor. Herkes tehlike altında. Koronavirüs sadece kansızlık olarak bizi etkiledi. Sesimizi duyurmaya çalıştık. Türkiye'nin her yerinde talasemi çiçeği var. ?Çiçekler solmasın? dedik, ilk Manavgat sesimizi duydu. Manavgat sosyal yaşam grubundan Mustafa Aşık vesilesiyle Manavgat Kızılay Başkanı Pınar Hanım sesimizi duydu. Hemen organize olduk. Manavgat halkının desteğiyle randevulu bir şekilde bağışçılarımız kan vermeye başladı. Kan sıkıntısı sadece Manavgat'ta değil, birçok yerde var. Binlerce hastayız biz. Sıkıntımız devam edecek ama umarım en kısa sürede bu sorunumuz çözülür. Bütün Türkiye'deki çiçekler solmasın. Herkes Manavgat kadar duyarlı olursa, kan verme çağrımıza destek olursa biz de sıkıntı yaşamadan bu süreci rahat bir şekilde atlatacağız."DHA-Genel Türkiye-Antalya <br>2020-04-13 13:51:04<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otel çalışanları sordu, tatili özleyen Rus turistlerden cevap geldi
YEREL HABERLER Otel çalışanları sordu, tatili özleyen Rus ...
Okul müdürü direksiyon başında kalp krizinden öldü
YEREL HABERLER Okul müdürü direksiyon başında kalp krizinden öldü
Cumhurbaşkanlığından Antalya tanıtımına dijital katkı Türkiye’nin kalbi bu merkezde atacak
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığından Antalya tanıtımına dijital ...
Antalya'da "Memleketim" şarkısıyla balkonlardan coşku seli yükseldi Manavgat, "Memleketim" ile tek yürek oldu, ellerinde Türk bayraklarıyla balkonları doldurdu
YEREL HABERLER Antalya'da "Memleketim" şarkısıyla balkonlardan coşku ...
(Görüntülü) Otel çalışanları sordu, tatili özleyen Rus turistlerden cevap geldi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Otel çalışanları sordu, tatili özleyen ...
'Çiçekler serada kalmasın' çağrısı (2)
YEREL HABERLER 'Çiçekler serada kalmasın' çağrısı (2)
Yasaktan sonra sadece bakmakla yetiniyorlar Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahil bandına giriş yasağı hala devam ediyor Yasaktan önce denize girmek için sahile gelenler, şimdi ise sadece uzaktan bakmakla yetindi
YEREL HABERLER Yasaktan sonra sadece bakmakla yetiniyorlar Dünyaca ...
Temizlik işçilerinden "Kullanılan maskeleri çöpe atın" uyarısı
YEREL HABERLER Temizlik işçilerinden "Kullanılan maskeleri çöpe ...
Büyükşehir’in Evde Sağlık Hizmeti yaşlı bireyleri yalnız bırakmıyor 65 yaş üstü ve kronik hastalara evlerinde bakım
YEREL HABERLER Büyükşehir’in Evde Sağlık Hizmeti yaşlı bireyleri ...
Koronavirüs nedeniyle sıkıntı çeken talasemi hastaları için kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Koronavirüs nedeniyle sıkıntı çeken talasemi ...
Başkan Yücel yapım çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Yücel yapım çalışmalarını inceledi
Fener mahallesinde yağmur suyu çalışması
YEREL HABERLER Fener mahallesinde yağmur suyu çalışması
Pazarlarda yoğunluk; sosyal mesafeye de uyulmadı
YEREL HABERLER Pazarlarda yoğunluk; sosyal mesafeye de uyulmadı
(Görüntülü) Alanya ve Serik'ten 'Memleketim' şarkısıyla destek
YEREL HABERLER (Görüntülü) Alanya ve Serik'ten 'Memleketim' ...
(Görüntülü) Alanya'dan Konyaaltı'na sahiller bomboş
YEREL HABERLER (Görüntülü) Alanya'dan Konyaaltı'na sahiller bomboş
Başkan Tütüncü semt pazarlarını denetledi
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü semt pazarlarını denetledi
Başkan Bahar: "KGF destekli işletme kredi talebimiz karşılık buldu"
YEREL HABERLER Başkan Bahar: "KGF destekli işletme kredi talebimiz ...
Antalya'da 2 günlük yasak ihlaline 3 milyon 295 bin TL para cezası
YEREL HABERLER Antalya'da 2 günlük yasak ihlaline 3 milyon 295 bin ...
SunExpress, kargo uçuşlarına başlıyor
YEREL HABERLER SunExpress, kargo uçuşlarına başlıyor
Döşemealtı’nda 4 bin 330 ücretsiz ekmek dağıtıldı
YEREL HABERLER Döşemealtı’nda 4 bin 330 ücretsiz ekmek dağıtıldı
Alanya maske ihtiyacını kendisi karşılayacak
YEREL HABERLER Alanya maske ihtiyacını kendisi karşılayacak
Alanya'dan Konyaaltı'na sahiller bomboş
YEREL HABERLER Alanya'dan Konyaaltı'na sahiller bomboş
AÜ Teknoloji Transfer Ofisi’ne TÜBİTAK’tan destek
YEREL HABERLER AÜ Teknoloji Transfer Ofisi’ne TÜBİTAK’tan destek
Daha yeşil bir Alanya için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Daha yeşil bir Alanya için çalışmalar sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X