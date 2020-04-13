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(Görüntülü) 'Çiçekler serada kalmasın' çağrısı

DHA

KORONAVİRÜS salgınının etkilediği kesme çiçek ve süs bitkileri sektöründe, Hollanda'da bulunan, dünyanın en önemli çiçek mezadının kapanması ve ihracatın durması nedeniyle zor günler yaşanıyor. Antalya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vural Şahin, salgın tedirginliği ile peyzaj ve süs bitkisi yetiştiriciliği yapılan işletmelerde sıkıntı yaşandığını belirterek, "Turizm sektörünün ve otellerin açılmaması üzerine dikime hazır birbirinden güzel çiçekler, maalesef seralarda kaldı" dedi. Birçok sektörü etkileyen koronavirüs salgını, peyzaj ve süs bitkisi yetiştirilen sektörde zor günler...

(Görüntülü) 'Çiçekler serada kalmasın' çağrısı

KORONAVİRÜS salgınının etkilediği kesme çiçek ve süs bitkileri sektöründe, Hollanda'da bulunan, dünyanın en önemli çiçek mezadının kapanması ve ihracatın durması nedeniyle zor günler yaşanıyor. Antalya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vural Şahin, salgın tedirginliği ile peyzaj ve süs bitkisi yetiştiriciliği yapılan işletmelerde sıkıntı yaşandığını belirterek, "Turizm sektörünün ve otellerin açılmaması üzerine dikime hazır birbirinden güzel çiçekler, maalesef seralarda kaldı" dedi.<br>Birçok sektörü etkileyen koronavirüs salgını, peyzaj ve süs bitkisi yetiştirilen sektörde zor günler yaşanmasına neden oldu. Sektörün desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Antalya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Şahin, "Canlı ve dikilmediği zaman çöpe gidecek güzelim çiçekleri dikmek anlamında yerel yönetimler başta olmak üzere birçok kurum, site ve benzeri yerlerin işletmelerden çiçek almalarını tavsiye ederim. Hem şehri çiçeklendirerek güzelleştirirken hem de seralarında çiçekleri kalan işletmelere destek olmuş oluruz" diye konuştu.<br>9 MADDELİK TALEP<br>Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (OAİB) Başkanı İsmail Yılmaz ise zor durumdaki sektörle ilgili 9 maddelik talepleri olduğunu açıkladı. Yılmaz, sektörün Ziraat Bankası, tarım kredi kooperatifleri ve özel bankalara olan kredi borçları, vergi, SGK, Bağ-Kur, TARSİM ve benzeri ödemelerinin, salgının en az 1 yıl sonrasına, faizsiz ertelenmesini istedi. Yılmaz, "518 Seri No'lu Vergi Usul Genel Tebliği ile mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin MartNisan ve Mayıs/2020 dönemlerine ait katma değer vergisi ve muhtasar beyannameleri (muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dahil), BA-BS formu ve berat yükleme süreleri ile vergilerin ödeme tarihleri ertelenmiştir. Maalesef süs bitkileri sektörü bu kapsama girmemektedir. Süs bitkileri sektörünün de acilen bu kapsama girmesi sağlanmalıdır" dedi.<br>KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ<br>4447 sayılı kanunun 50'nci maddesine göre, çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından kısa çalışma ödeneğinin 18 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklandığını belirten OAİB Başkanı Yılmaz, "Bu açıklamada ödenekten, haftalık çalışma süresinin en az 1/3 oranında azalması (4 gün çalışma yapılması) 2 gün iş yerinin kapalı olma şartı bulunmaktadır. Süs bitkileri sektörü, her dönem çalışma yapma gerekliliği nedeniyle bu şartı yerine getirememektedir. Bu madde ile ilgili sektörümüzün gerekçelerinin göz önünde bulundurularak yeniden bir düzenleme yapılması gerekmektedir" diye konuştu.<br>Bu yılki üretimin yaklaşık yüzde 35'lik kısmının hasat edildiğine dikkat çeken Yılmaz, "Geriye kalan yüzde 65'lik üretim bundan sonraki dönemde (hasat, söküm yetiştirme) yapılacak. Sürecin uzaması durumunda firmalarımızın zararını karşılamak için bir fon oluşturulmalı. Pazarlanma şansı kalmayan bu ürünler için mücbir sebep kapsamında bir 'koronavirüs tazminatı' ödenmelidir" dedi.<br>'2020 DESTEKLERİ ACİL ÖDENMELİ'<br>Kolay erişilebilir, ipoteksiz, Kredi Garanti Fonu benzeri faizsiz ya da çok düşük faizli ve kredi taksit ödemelerinin üretim sezonu sonrası başlayacak biçimde 'Üretime Devam Kredisi'nin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen OAİB Başkanı Yılmaz, ?Nakliyedeki maliyetlerimiz maalesef çok yükselmiştir. Bu da hali hazırda minimum düzeyde devam eden ihracatımız için sıkıntı yaratmaktadır. İthalatçılarımızla sezon başında sabit fiyatlarla satış gerçekleştirilmiştir. Maliyetlerin artışı sektör için ilave yük oluşturmaktadır. Acilen bu maliyetlerin desteklenmesi gerekmektedir" diye konuştu.<br>Geçen yıla göre, yüzde 100'ü aşan fiyat artışları görülen zirai karantina ve zirai mücadele müdürlükleri döner sermaye işletmeleri standart belge ücretlerinin, '2019 yılı yeniden değerleme oranı'nı geçmeyecek biçimde düzenlenmesini de isteyen Yılmaz, şunları söyledi:<br>?Tarımsal üretim yapılan ancak mülkiyet sorunu nedeniyle Çiftçi Kayıt Sistemi kaydı oluşturulamayan arazilerde üretim yapanlar, özel kayıt oluşturularak tarımsal desteklerden faydalandırılmalı. Böylece süs bitkileri sektöründe kayıt oranı yükselecektir. Üreticimize 2020 yılı desteklemeleri avans olarak acil ödenmeli. Kooperatif ve birliklere ortaklaşa tedarik için finansman ayrılmalı ve üreticiler bir sonraki sezon sonunda ödemek üzere bu tedarikten yararlandırılmalı."<br>SORUMLULUKLAR ÖTELENMELİ<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında ithalat ve ihracatın kısıtlanması ve Avrupa'daki mezatların kapatılması nedeniyle Antalyalı kesme çiçek üreticileri de zor günler yaşamaya başladı. Çiçekler üreticinin elinde kalınca krizle baş başa kalan üreticiye destek önerisi Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır'dan geldi. Çandır, kesme çiçek üreticisinin yıl boyunca yetiştirip emek verdiği ürünlerinin elinde kaldığını belirterek şöyle konuştu:<br>?Türkiye'nin çiçek ihracatının yüzde 60'ını Antalya karşılıyordu. Uluslararası alanda da iyi Pazar bulmaya başlamıştık. Çiçek ve süs bitkileri sektörü bu koronavirüs nedeniyle tüm dünyada yüzde 80 daralma yaşadı. İhracat ve satışların önü kesildi. Üreticiler ürünlerinin en bol olduğu, satıp para kazanacakları dönemde krizle karşı karşıya kaldı. Burada üreticilerimizin temennisi vatandaşlarımızın çiçek alması. Yerel ve kamu yöneticilerimizin eve kapalı vatandaşa moral olarak çiçek alıp dağıtmasını öneriyorlar. Kesme çiçek sektörümüz bu kriz kapsamında değerlendirilip bazı sorumluluklarının ötelenmesini talep ediyor. Vatandaşın da moralinin düzelmesi için herkesin çiçek almasını tavsiye ediyoruz."DHA-Genel Türkiye-Antalya <br>2020-04-13 14:01:24<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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