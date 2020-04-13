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Jandarmayı görünce kaçan küçük çocuk, ertesi sabah kapısına gelen jandarmayla şaşkına döndü Jandarma kendisinden kaçan çocuğun evine kadar gidip gönlünü aldı Çocuğun jandarmadan kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

İHA

Antalya'da jandarma ekiplerini görünce korkup hızla eve kaçan 6. sınıf öğrencisi Muhammed, o esnada kamera görüntülerine yansıdı. Görüntüleri gören jandarma ekipleri aileyi ziyaret ederek Muhammed'e oyuncak verip gönlünü aldı.

Jandarmayı görünce kaçan küçük çocuk, ertesi sabah kapısına gelen jandarmayla şaşkına döndü Jandarma kendisinden kaçan çocuğun evine kadar gidip gönlünü aldı Çocuğun jandarmadan kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Antalya'da jandarma ekiplerini görünce korkup hızla eve kaçan 6. sınıf öğrencisi Muhammed, o esnada kamera görüntülerine yansıdı. Görüntüleri gören jandarma ekipleri aileyi ziyaret ederek Muhammed'e oyuncak verip gönlünü aldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde sokağa çıkma yasağı uygulaması nedeniyle jandarma ekipleri Pınarcık Mahallesi'ne devriye görevi yaptı. Bu esnada balık tutmak için dışarı çıkan 6. sınıf öğrencisi Muhammed Emin Durgun'un jandarmayı görünce bir anda geri dönüp hızla evine kaçışı kameralara takıldı.
Bunun üzerine jandarma ekipleri korkan çocuğun gönlünü almak için Durgun ailesini ziyaret etti. Kapıda jandarmayı görünce önce şaşıran Muhammed, durumu anlayınca rahatladı. Ziyarette küçük Durgun'a ekipler, jandarmadan korkmasına gerek olmadığını ama evde kalması gerektiğini söylediler. Jandarma ekipleri ayrıca Muhammed'e oyuncak hediye ederek gönlünü aldılar.
Muhammed ziyaret sonrası jandarma ekiplerini uğurlayıp arkalarından el salladı. O gün evde canı sıkılınca bahçede dolaşırken kanala gitmek istediğini ama jandarmayı görünce hemen koşarak geri dönüp evin bahçesine saklandığını söyleyen Muhammed, büyüyünce jandarma olmak istediğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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