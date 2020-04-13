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Zabıta ve polis uyardı ancak uyan olmadı

DHA

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kurulan pazar yerinde sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda zabıtanın yaptığı uyarılara alışverişe gelenler uymadı. İbrahim Sözen Caddesi'ne bulunan bir banka şubesi önünde toplanan kalabalığa polisin yaptığı uyarılar da fayda etmedi. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatliğine uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Antalya'nın Manavgat ilçesinde vatandaşlar pazar yeri ve banka şubelerine akın etti. Manavgat'ın en büyük 2 pazarından biri olan...

Zabıta ve polis uyardı ancak uyan olmadı

<br>Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kurulan pazar yerinde sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda zabıtanın yaptığı uyarılara alışverişe gelenler uymadı. İbrahim Sözen Caddesi'ne bulunan bir banka şubesi önünde toplanan kalabalığa polisin yaptığı uyarılar da fayda etmedi.<br>İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatliğine uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Antalya'nın Manavgat ilçesinde vatandaşlar pazar yeri ve banka şubelerine akın etti. Manavgat'ın en büyük 2 pazarından biri olan Pazartesi Pazarı girişinde önlem alan zabıta ekipleri hem pazara girenlere maske dağıttı hem de tek tek 2 metrelik sosyal mesafe kuralına uymaları gerektiğini hatırlattı.<br>UYARI LEVHASININ ÖNÜNDE<br>Pazar içerisine Manavgat Belediyesi tarafından konulan 'sosyal mesafenin korunması, ürünlerin seçilmemesi' gibi çeşitli uyarıların yazılı olduğu levhalara rağmen vatandaşların birçoğu sosyal mesafe kuralına uymadığı gibi ürünleri kendileri seçerek aldı. Bazı tezgahlarda satıcıların ürünleri seçmelerine imkan tanımamasına rağmen bazı tezgahlarda da vatandaşların kendilerinin almalarına müsaade edildiği dikkati çekti.<br>POLİS GELDİĞİNDE AYRILDI, GİDİNCE TOPLANDILAR<br>Öte yandan ilçede Bankalar Caddesi olarak bilinen Antalya ve İbrahim Sözen caddelerinde polis ekipleri sürekli dolaşarak, vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı. Polisin uyarısı sırasında sosyal mesafede belirtildiği şekilde birbirinden uzaklaşan vatandaşlar, polis ekipleri ayrıldıktan sonra yeniden banka önüne yığıldı.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN<br>2020-04-13 16:45:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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