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Manavgat’ta pazarcı esnafından ihtiyaç sahiplerine sebze-meyve Antalyalı pazarcılar "askıda tezgah" kurdu

İHA

Manavgat'ta pazarlara çıkarak tezgah açan pazarcı esnafı, örnek bir davranışa imza atarak, ihtiyaç sahipleri için ücretsiz sebzemeyve paketleri hazırladı.

Manavgat’ta pazarcı esnafından ihtiyaç sahiplerine sebze-meyve Antalyalı pazarcılar "askıda tezgah" kurdu

Manavgat’ta pazarlara çıkarak tezgah açan pazarcı esnafı, örnek bir davranışa imza atarak, ihtiyaç sahipleri için ücretsiz sebzemeyve paketleri hazırladı.
Manavgat'ta fırıncıların başlattığı askıda ekmek uygulamasının ardından pazarcı esnafı da korona virüs nedeniyle işsiz kalan ve maddi durumu kötü olan vatandaşlar için tezgahta sebzemeyve uygulaması başlattı. Uygulama kapsamında Manavgat’ın değişik mahallelerinde kurulan pazarlarda, boş bir tezgah yardım tezgahı olarak belirlenirken, esnaf kendi ürünlerinden hazırlamış oldukları poşetleri ihtiyaç sahiplerinin almaları için bu tezgaha bırakıyor. Yardım tezgahına esnafın yanı sıra pazara alışverişe gelen ve maddi durumu iyi olan vatandaşlar da sebzemeyve alarak bırakabiliyor. İhtiyaç sahipleri de bu tezgaha bırakılan poşetlerden ihtiyacı doğrultusunda alabiliyor.

"Çam sakızı çoban armağanı"
Pazarcı esnafından Azim Hayıt, ülkenin korona virüs nedeniyle zor günlerden geçtiğini belirterek, “Hiçbir farklılık gözetmeksizin tüm insanlar birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci atlatmaya bakacağız. Biz esnaflar da işsizlik nedeniyle zor durumda olan vatandaşlarımıza çam sakızı çoban armağanı katkıda bulunmak istedik. Kaymakamlığımız ve muhtarlar aracılığıyla başlatmış olduğumuz etkinliğimizi diğer esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza örnek olması amacıyla bugün sarılar pazarında uygulamaya geçirdik. İhtiyaç sahipleri tezgahtaki ürünlerden ihtiyaçlarını giderebilir. Aynı zamanda bizlere telefonla veya muhtarlar aracılığıyla ulaşırlarsa kendilerinin ihtiyacını gidermeye hazırız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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