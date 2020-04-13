(Görüntülü) Turistik mekanlar boş kaldı

ANTALYA'da vatandaşlar sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından bugün de 'evde kal' çağrılarına uydu. Turistik mekanlar ve boş sokaklar, kedi ve köpeklere kaldı.<br>Muratpaşa ilçesinde yer alan Cumhuriyet Meydanı, Saat Kulesi ve Kapalı Yol gibi turistik yerler boş kaldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ertesi günü sabah saatlerinde Antalyalı genel itibariyle kurallara uydu ve evde kaldı. Koronavirüs öncesinde kalabalık olan şehrin en önemli merkezlerinde, bugün çok az sayıda vatandaşın dışarıda olduğu gözlemlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri ise dışarı çıkan vatandaşları evde kalmaları ve dışarı çıkarken maske takmaları konusunda uyardı.<br>Şehir merkezinde sessizlik hakim olurken sokakta bulunan kedi ve köpekler boş dükkanların önünde uzanarak günü geçirdi.DHA-Genel Türkiye-Antalya <br>2020-04-13 16:51:37<br>

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