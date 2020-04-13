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İnşaattan hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı

İHA

Antalya'da inşaatlarda malzeme çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İnşaattan hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı

Antalya'da inşaatlarda malzeme çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Korkuteli ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde E.T. isimli şahısın inşaatından maddi değeri 9 bin TL olan 9 adet mutfak, 9 adet duş, 9 adet tuvalet ve 8 adet lavabo bataryanın çalındığı ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerce yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların M. Ç., A.C.T. ve B.K. oldukları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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Antalya Valisi Karaloğlu: "Korona virüsten 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, pozitif vaka sayımız 178" "178 vakadan 103 tanesinin takibini evden yapıyoruz" Antalya Valisi Münir Karaloğlu korona virüs rakamlarını açıkladı “66 hastamızın şu anda hastanelerimizin çeşitli servislerinde takipleri yapılıyor. 9 tanesi şu anda yoğun bakımda ve 3 tanesi de entübe” “Evden takip ettiğimiz hastalarda 45'inin şu anda hiçbir belirtisi yok” “2 gün evden çıkmadık, sokağa çıkma yasağı uyguladık, ardından herkes sokağa çıkarsa, evini terk ederse, biz bu rakamları 1 hafta sonra arar oluruz” Antalya hem kamu, hem de özel sektör olarak güçlü bir sağlık sektörüne sahip"
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