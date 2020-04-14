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Alman hayırsever kapı kapı dolaşıp, ihtiyaç sahiplerine para dağıttı Side’de yaşayan Alman vatandaşı 24 ihtiyaç sahibine 500’er lira yardım yaptı İhtiyaç sahiplerini okul müdürleri ve öğretmenler aracılığıyla belirleyen Koge, yardımı bizzat kendisi ulaştırdı Korona virüs konusunda Türk halkının diğer Avrupa ülkelerine göre daha duyarlı olduğuna dikkat çeken Koge, imkanı olan herkesi yardım yapmaya çağırdı

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Alman vatandaşı Maık Koge, korona virüs nedeniyle zor durumda kalan 24 aileye 500'er TL para yardımında bulundu. Manavgat'ın değişik mahallelerinde bulunan ihtiyaç sahiplerini okul müdürleri ve öğretmenler aracılığıyla belirleyen Koge, yardımı bizzat kendisi ulaştırdı. Korona virüs konusunda Türk halkının diğer Avrupa ülkelerine göre daha duyarlı olduğuna dikkat çeken Koge, imkanı olan herkesi yardım yapmaya çağırdı.

Alman hayırsever kapı kapı dolaşıp, ihtiyaç sahiplerine para dağıttı Side’de yaşayan Alman vatandaşı 24 ihtiyaç sahibine 500’er lira yardım yaptı İhtiyaç sahiplerini okul müdürleri ve öğretmenler aracılığıyla belirleyen Koge, yardımı bizzat kendisi ulaştırdı Korona virüs konusunda Türk halkının diğer Avrupa ülkelerine göre daha duyarlı olduğuna dikkat çeken Koge, imkanı olan herkesi yardım yapmaya çağırdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Alman vatandaşı Maık Koge, korona virüs nedeniyle zor durumda kalan 24 aileye 500’er TL para yardımında bulundu. Manavgat’ın değişik mahallelerinde bulunan ihtiyaç sahiplerini okul müdürleri ve öğretmenler aracılığıyla belirleyen Koge, yardımı bizzat kendisi ulaştırdı. Korona virüs konusunda Türk halkının diğer Avrupa ülkelerine göre daha duyarlı olduğuna dikkat çeken Koge, imkanı olan herkesi yardım yapmaya çağırdı.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren korona virüs nedeniyle işsiz kalan ve zor durumda bulunan insanlara devletin kurumları ve belediyelerin yanı sıra maddi durumu iyi olan vatandaşlar yardımda bulunuyor. Birçok esnaf ve şahıs hazırlattığı yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.
Bir süredir Manavgat'ın Side Mahallesi'nde yaşayan ve bundan sonra yaşantısını Side’de sürdüreceğini belirten Alman vatandaşı Maık Koge, Side ve Manavgat’ın diğer mahallelerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu. Koge, okul müdürleri ve öğretmenler aracılığıyla belirlediği 24 aileye 500’er Türk Lirası nakit para yardımında bulundu.
Yardımları bizzat kendi eliyle ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Koge, “Ben Almanya’dan Manavgat’a Side’ye gelerek yerleştim. Bundan sonra bu güzel beldede yaşamımı sürdürmeyi planlıyorum. Ayrıca burada çeşitli yatırımlar da yapmayı düşünüyorum. Korona virüs nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Manavgat’ta da birçok kişi işsiz kaldı. Birçok kişinin yardıma ihtiyacı var. Ben de burada yaşayan bir vatandaş olarak bu durum karşısında duyarsız kalamazdım. Elimden geldiğince yardımda bulunmaya çalıştım. İmkanı olan herkesi ihtiyaç sahiplerine yardıma çağırıyorum” dedi.
Türk insanının korona virüs konusunda diğer Avrupa ülkelerine göre daha duyarlı olduğuna dikkat çeken Koge, “Bu duyarlılığın devam etmesi durumunda en kısa sürede bu virüs olayının aşılacağını ve başta turizm olmak üzere insanların normal yaşantısına dönebileceğine inanıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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