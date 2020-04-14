Döşemealtı’nda sokak hayvanlarının su ve mama kapları arttırıldı

Döşemealtı Belediyesi ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında çoğu insanın evde olması nedeniyle yiyecek ve içecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mevcut su ve mama kaplarının sayısını arttırıp, düzenli olarak su ve mama takviyesi yapıyor.

Döşemealtı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner birimi sokak hayvanlarını unutmadı. Geçtiğimiz yıl sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı alanlara yapılan su ve mama alanları, yeni tip korona virüs salgınıyla birlikte ilçenin dört bir yanına kurulmaya başlandı.

Veteriner nezaretinde sokak hayvanlarının yaşadığı alanlara belediye atölyelerinde üretilen üzeri kapalı ahşap mama ve su alanları ile kapları dağıtıldı. Döşemealtı Belediyesi veteriner birimi ekipleri herkesi sokakta yaşayan hayvanlara karşı duyarlı olmaya çağırarak, valilik bünyesinde başlatılan mama bağışına katılmaya davet etti.

İçişleri Bakanlığının sahipsiz hayvanlara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ile su bırakılması ve yaşam alanlarının dezenfekte edilmesine ilişkin genelge yayınlamasının ardından geçtiğimiz günlerde de Antalya valiliği mama bağış kampanyası düzenledi. Valilik koordinesinde bağış yapmak isteyenler 0 (242) 335 00 09 numaralı telefon ile irtibata geçebilecek.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, salgın dolayısıyla sokak hayvanlarını da yalnız bırakmadıklarını söyledi. Genç, “İlçemiz sokaklarında yaşayan minik dostlarımız için veterinerimiz kontrolünde ekiplerimiz görevlerinin başında. Belirlediğimiz beslenme noktalarının sayısını arttırıp periyodik kontrolleri su ve mama takviyelerini yapıyoruz” dedi.

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