Akseki'de motosikletleri kara saplanan 4 kişi kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akseki'nin Alacabel mevkiinde motosikletleri kara saplanan 4 kişiyi kurtardı.<br>Kentin sahil kesimlerinde bahar havası yaşanırken, Büyükşehir Belediyesi'nin yüksek kesimlerdeki yaylalarda karla mücadelesi ise sürüyor. Akseki'nin Alacabel mevkisi yayla yolunda motosikletleri ile kara saplanan Ahmet Akyüz, Hasan Tosun, Ahmet Akkaya, M. Akif Kara, yardım istedi. Harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Akseki Şube Müdürlüğü kırsal alan ekipleri, jandarma ile birlikte vatandaşları kurtarmak için bölgeye gitti. Alacabel mevkisinde iş makineleri ile yolu açan Büyükşehir ekipleri, 4 kişiyi kurtararak güvenli bölgeye taşıdı. Kurtarılan kişiler, özverili çalışmaları nedeniyle Büyükşehir personeline teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Akseki Antalya<br>2020-04-14 12:14:04<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.