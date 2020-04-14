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(Görüntülü) Koronavirüs, yufka satışını katladı

DHA

Antalya'nın Kumluca ilçesinde gözleme, bazlama ve yufka üreten Perihan Kocaemir (50), koronavirüs sonrası yufka satışlarının ikiye katlandığını söyledi. Kumluca'ya bağlı Bağlık Mahallesi Özdemir Sokak'ta 4 yıldan beri gözleme, bazlama, katmer ve yufka üreten Perihan Kocaemir, koronavirüs sonrası vatandaşların yufka ekmek talebine yetişemez oldu. Perihan Kocaemir ve 4 kadın personeli, günlük en az 200 yufka açıyor ve tanesini 2 TL'ye satıyor. Kadınlar üretimlerini koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven takarak gerçekleştiriyor. Evli ve 4 erkek çocuk annesi Perihan Kocaemir, daha...

(Görüntülü) Koronavirüs, yufka satışını katladı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde gözleme, bazlama ve yufka üreten Perihan Kocaemir (50), koronavirüs sonrası yufka satışlarının ikiye katlandığını söyledi.<br>Kumluca'ya bağlı Bağlık Mahallesi Özdemir Sokak'ta 4 yıldan beri gözleme, bazlama, katmer ve yufka üreten Perihan Kocaemir, koronavirüs sonrası vatandaşların yufka ekmek talebine yetişemez oldu. Perihan Kocaemir ve 4 kadın personeli, günlük en az 200 yufka açıyor ve tanesini 2 TL'ye satıyor. Kadınlar üretimlerini koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven takarak gerçekleştiriyor.<br>Evli ve 4 erkek çocuk annesi Perihan Kocaemir, daha önce okullarda hizmetli olarak çalıştığını, 4 yıl önce kendi iş yerini açtığını anlattı. Perihan Kocaemir, Gözlemede ve bazlamada satışlarda düşme oldu. Ama yufka ekmekteki artışımız güzel. Yufka ekmek hem sağlıklı hem de dayanıklı olduğu için insanlar tercih ediyor. Çünkü yufka ekmek kuruduğu zaman daha dayanıklı oluyor. Alan 50 veya 100 tane alıyor. Evine götürüyor. 1 veya 2 ayda yufka ekmekleri tüketiyor. 3 veya 4 ayda bile tüketebiliyorlar. Sıkıntı olmuyor. Bozulma olmuyor. Hem sipariş olarak üretiyoruz hem de hazırlayıp iş yerimizde satıyoruz. Sabit müşterilerimiz de var. Ekstra gelen müşterilerimiz de oluyor. Yufka ekmekleri ya ısıtıp veriyoruz. Sininin üzerine kuru bir şekilde koyuyoruz. Öyle evine götürenler de var. Önceye göre koronavirüsten sonra 2 katı artış var. Yufka açmakta yetişemiyoruz dedi.<br>Perihan Kocaemir, 4 oğlum var. 2'si evli. Biri nişanlı ve biri de bekar. Kocam emekli. İş yerimde 4 kadın olarak çalışıyoruz. Yufka ve diğer ürünlerden elde ettiğim kazançla nişanlı ve bekar oğlumu evlendireceğim diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Antalya <br>2020-04-14 15:39:06<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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