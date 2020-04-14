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AESOB Başkanı Dere: "Esnaf ve sanatkarlarımızın yeni desteklere ihtiyacı var"

İHA

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, korona virüs salgını nedeniyle esnaf ve sanatkarların yaşadığı sorunlar ve AESOB'a bağlı esnaf odalarından gelen dilekçeler doğrultusunda esnafın taleplerini aktararak, "Korona virüs salgını nedeniyle olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik taleplerimizi daha önce dile getirmiştik. Bu taleplerimiz, karşılık buldu ve esnafsanatkarlarımızı yakından ilgilendiren yasal düzenlemeleri içeren torba kanun TBMM'de kabul edildi. Bu süreçte başta cumhurbaşkanımıza, ilgili bakanlarımıza, milletvekillerimize ve TESK...

AESOB Başkanı Dere: "Esnaf ve sanatkarlarımızın yeni desteklere ihtiyacı var"

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, korona virüs salgını nedeniyle esnaf ve sanatkarların yaşadığı sorunlar ve AESOB'a bağlı esnaf odalarından gelen dilekçeler doğrultusunda esnafın taleplerini aktararak, “Korona virüs salgını nedeniyle olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik taleplerimizi daha önce dile getirmiştik. Bu taleplerimiz, karşılık buldu ve esnafsanatkarlarımızı yakından ilgilendiren yasal düzenlemeleri içeren torba kanun TBMM’de kabul edildi. Bu süreçte başta cumhurbaşkanımıza, ilgili bakanlarımıza, milletvekillerimize ve TESK genel başkanımıza teşekkür ediyorum. Ancak bugün, esnaf ve sanatkarlarımızın yeni desteklere ihtiyacı var" dedi.
Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlara esnaf ve sanatkarlara bugüne kadar sağlanan destekler için teşekkür eden AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak’a, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan’a ve TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’e esnaf ve sanatkarların taleplerini ve verilmesi gereken yeni destekleri telekonferans yöntemiyle görüşerek ve yazılı olarak ilettiklerini belirtti.

“Taleplerimizi ilettik”
Adlıhan Dere Korona virüs salgını nedeniyle, 23 milyon yerli ve yabancı turist ağırlayan, geliri turizm ve tarıma dayalı olan Antalya’nın hayalet şehre döndüğünü ifade ederek, “Korona virüs nedeniyle, caddelerimiz, sokaklarımız bomboş. Esnaf ve sanatkarlarımız bu durumdan oldukça olumsuz etkilenmektedir. Antalya merkez ve ilçelerde toplam 80 bin esnafımızın yaklaşık 13 bini mücbir sebeple, 10 bini ise iş yokluğundan dükkanlarını kapatmış durumdadır. İşyerlerini mücbir sebeplerle ve bunlara bağlı olarak kendiliğinden kapatan esnaflarımız arasında; kantin, erkek Berberi, kadın kuaförü, kahvehane, kıraathane, kafe, kafeterya, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta, gazino, kır bahçesi, nargile kafe, internet kafe, oyun salonları, çay bahçesi, hamam, sauna, masaj salonu, spor merkezleri, oto pazarları, ganyan bayileri ve aynı mekanda faaliyet yürüten iddia bayileri, Güzellik Salonu, Pastane ve Lokanta (Gel Al ve Paket Servisi bulunmayanlar), Semt Pazarcı (Gıda ve hijyen ürünleri satanlar dışında) esnafımız bulunuyor. Taksici, Servisçi, Otobüsçü esnaf ve sanatkarlarımızın ise, kapasiteleri yarıya düşürülmüş durumdadır. Esnafımızın bir bölümüne ise saat kısıtlaması getirilmiş durumda. Perakende gıda satışı yapan (et ve balık ürünleri satış yeri, manav, kuruyemişçi, şarküteri vb.) işletmeler, hafta içi ve hafta sonlarında 09:0021:00 saatleri arasında hizmet veriyor, perakende olarak, inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, kozmetik, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kuyum, kırtasiye, otomotiv ve otomotiv yan sanayi ürünleri satan ve son tüketiciye hizmet veren sigorta, emlak, seyahat acentesi vb. diğer işletmeler, hafta içi 09:0018:00 saatleri arasında hizmet veriyor, hafta sonu ise kapalı durumda. Esnaf ve sanatkarlarımızın bu süreçte acil bir şekilde desteklenmesini talep ediyoruz. Daha önce dile getirdiğimiz taleplerimiz karşılık buldu ve hayata geçirildi. Bunun için başta cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, TESK Genel Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ancak, bugün geldiğimiz noktada daha kapsayıcı ve esnafımızın koşulsuz şartsız faydalanabileceği desteklere çok büyük bir ihtiyaç var” dedi.

Başkan Dere, şu ifadeleri kullandı:
“Esnaf ve sanatkarlarımıza, dükkanlarını genelge ile ya da iş yokluğundan kapatmak zorunda olan esnafımızın ayakta kalabilmesi için Ahilik Fonu ya da herhangi bir fondan 3 ay süreyle ya da salgın bitene kadar geri ödemesiz asgari ücret kadar nakit desteği sağlanmasını talep ediyoruz. Bir yıl geri ödemesiz beş yıl vadeli 50 bin TL faizsiz kredi verilmeli. İş yeri kapalı durumda olan esnaf ve sanatkarlarımıza kira yardımı yapılmalı. Okulların tatil olması sebebiyle mağdur olan servisçi ve kantinci esnafımız desteklenmeli. Şehir içi yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıyan otobüsçü, toplu taşıma esnafımıza ve çalışma günleri kısıtlanan taksici esnafımıza yakıt desteği sağlanmalı. Esnafımızın elektrik, su ve doğalgaz faturalarının devlet tarafından sübvanse edilmeli ya da 3 ay ertelemeli. SSK ve BağKur primlerinin dükkanlarımız kapalı olduğu sürece devlet tarafından karşılanmalı. Özel bankaların problem çıkarmadan esnafımıza destek sağlanmalı. Çek ve senet ödemeleri süreç boyunca ötelenmeli öncelikli taleplerimiz arasında. Devletimizin, esnafımıza yönelik almış olduğu koruyucu tedbirler ve açıklanan destek paketlerinin yanı sıra bugün geldiğimiz noktada esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik yeni desteklerin sağlanmasını, esnaf ve sanatkarlarımızın evlerine ekmek götürebilmeleri amacıyla taleplerimizin yerine getirilmesini heyecanla bekliyoruz”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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