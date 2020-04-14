(Görüntülü) Antalya'da plazma nakledilen hastanın koronavirüs testi negatife döndü (ARŞİV)

Antalya'da plazma nakledilen hastanın koronavirüs testi negatife döndü<br>ANTALYA'da koronavirüs hastalığını yenen Çağlar Çolak'ın (27), karantina sürecinin bitmesiyle birlikte plazma bağışında bulunduğu 78 yaşındaki hastanın koronavirüs test sonucunun, negatife döndüğü açıklandı.<br>Antalya'da yaşayan ve turizm sektöründe çalışan 2 çocuk babası Çağlar Çolak, 26 Mart'ta baş ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle özel hastaneye gitti. İğne yapılan Çolak evine gönderildi, ancak şikayetlerinin artması üzerine iki gün sonra başka bir hastaneye gitti. Burada kendisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Çolak iki gün süren hastane tedavisinin ardından 14 günlük karantina sürecini evinde geçirdi.<br>Çolak, karantina sürecinin bitmesi ve testinin negatif çıkmasının ardından koronavirüse karşı immün plazma yönteminde kullanılması için 10 Nisan günü plazma bağışında bulundu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne giden Çolak, yaklaşık 2 saat süren bağışın ardından hastaneden ayrıldı.<br>TEST SONUCU NEGATİFE DÖNDÜ<br>Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Çağlar Çolak'tan alınan konvelesan plazmanın aktarıldığı yoğun bakımdaki kadın hastanın koronavirüs test sonucunun, negatife döndüğünü açıkladı. Prof. Dr. Aydınlı, "Şu an hastamızın sağlık durumu iyi. Bu güzel bir gelişme. Hastamızın birçok kronik rahatsızlığıyla da mücadele ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde diğer kronik rahatsızlıkları da düzelecektir. Hastamızın tedavisi sürüyor" dedi.<br>Plazma tedavisinin önerilen yöntemlerden olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Aydınlı, Sağlık Bakanlığının onayından sonra plazma tedavisine başladıklarını kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Antalya <br>2020-04-14 17:00:14<br>

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