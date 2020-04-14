Antalya’da 44 sürücüye ceza havadan geldi

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Antalya’da helikopter ve drone ile yapılan trafik denetiminde 44 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, 713 Nisan tarihleri arasında “Havadan Özel Trafik Denetimi” yapıldı. Helikopter ve drone ile yapılan trafik denetiminde, 44 sürücüye idari para cezası uygulandı.

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