Alanya’da parti yapan 10 kişiye 31 bin TL 'sosyal mesafe' cezası

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın bir villaya düzenlediği baskında korona virüs salgınına rağmen sosyal mesafe kuralını ihlal edip, parti yapan 10 kişiye toplam 31 bin 500 lira para cezası kesildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir villada korona virüsü tedbirleri ihlal edilerek parti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre teknik ve fiziki takip yapan ekipler, belirlenen adrese saat 02. 30 sıralarında baskın düzenledi. Baskında 2’si kadın 10 kişinin Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre yasaklara aykırı hareket ettiği tespit edildi. Sosyal mesafe kuralını ihlal şüphelilere kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 31 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

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