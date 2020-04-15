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Konyaaltı sahili sezona hazırlanıyor Korona virüs önlemleri kapsamında ziyaretçi girişine kapatılan sahilde bakım çalışması başlatıldı

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korona virüs sebebiyle giriş çıkışa kapatılan Konyaaltı Sahili'ni bakıma aldı. Salgın önlemleri kapsamında sahillerin ziyaretçi girişine kapatılmasıyla harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili'nde kent mobilyalarından, yürüyüş yollarına, spor aletlerinden soyunma odalarına kadar kapsamlı bir bakımonarım gerçekleştiriyor.

Konyaaltı sahili sezona hazırlanıyor Korona virüs önlemleri kapsamında ziyaretçi girişine kapatılan sahilde bakım çalışması başlatıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korona virüs sebebiyle giriş çıkışa kapatılan Konyaaltı Sahili’ni bakıma aldı. Salgın önlemleri kapsamında sahillerin ziyaretçi girişine kapatılmasıyla harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili’nde kent mobilyalarından, yürüyüş yollarına, spor aletlerinden soyunma odalarına kadar kapsamlı bir bakımonarım gerçekleştiriyor.
Koronavirüs (Covid19) salgını karantina önlemleri kapsamında sahillerin ziyaretçi girişine kapatılmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi’ne bağlı Antalya Kıyı Yapıları Şube Müdürlüğü Ekipleri Konyaaltı Sahili’nde çalışma başlattı. Sahildeki kent mobilyaları, sosyal donatı alanları, sahil korkulukları, oyun grupları ve spor aletlerinin boya, bakım ve onarımı gerçekleştiriliyor.

Eksikler gideriliyor
Çalışma kapsamında cankurtaran ve giyinme kabinlerinin bakım ve tamiratları yapılarak eksikler gideriliyor. Sahilde tesviye ve kumsal temizliği gerçekleştiren ekipler, aynı zamanda elektrik alt yapısının da bakım onarımını yapıyor. Yol sınır elemanlarının, belediyeye ait WC ve mescitlerin bakım ve onarımı, havalandırma tesisatı açılması gibi çalışmalar yürütülüyor. Bunun yanı sıra araç ve yaya yollarının tamiri, otopark alanlarının düzenlenmesi yapılıyor.

Peyzaj çalışmaları
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler yeşil alanlarda da peyzaj çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Varyanttan başlayarak Konyaaltı Beach Park ve Akdeniz Bulvarı hattı boyunca peyzaj revizyonları devam ediyor. Deniz tuzundan etkilenen bitkiler sökülürken yerine uygun nitelikte yeni bitkiler dikiliyor, mevsimlik çiçekler toprakla buluşturuluyor. Ayrıca sulama alt yapısı iyileştiriliyor.
Konyaaltı Sahilindeki çalışmalar kapsamında hayvan dostlarımız da unutulmuyor. Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs sonrası günler için Konyaaltı Sahili’nde 10 ayrı noktaya köpek dışkı ünitesi montajı gerçekleştirdi. Ayrıca köpek parklarının bakım ve onarım çalışmaları da yapılıyor. Konyaaltı Sahili yeniden vatandaşın kullanımına açıldığı zaman baştan sona yenilenmiş yüzüyle Antalyalıları misafir edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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