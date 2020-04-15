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Antalya'da toptancı halinde yangın

DHA

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesindeki toptancı halinde bir tarım firmasının çalışanlarının kaldığı odada çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında oda, kullanılmaz hale geldi. Gazipaşa Toptancı Hali'ndeki bir tarım firmasının çalışanlarının kaldığı 2'nci kattaki odada, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına uyurken yakalanan işçiler, durumu fark edip, kısa sürede odayı boşalttı. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 4 itfaiye aracı ve Orman İşletme...

Antalya'da toptancı halinde yangın

<br>Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesindeki toptancı halinde bir tarım firmasının çalışanlarının kaldığı odada çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında oda, kullanılmaz hale geldi.<br>Gazipaşa Toptancı Hali'ndeki bir tarım firmasının çalışanlarının kaldığı 2'nci kattaki odada, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına uyurken yakalanan işçiler, durumu fark edip, kısa sürede odayı boşalttı. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 4 itfaiye aracı ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 1 araçla müdahale edildi. Ekiplere, hal işçileri de yardım etti. Yangının çıktığı noktanın yakınında bulunan yaş sebze ve meyve konulan boş plastik kutular uzaklaştırıldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle alevler söndürülerek, soğutma çalışması yapıldı. Tamamen yanan, hal çalışanlarının konakladığı işletmenin ikinci katı, kullanılmaz hale geldi. <br>Açık kalan elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT<br>2020-04-15 12:29:53<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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