Jandarmadan dere yatağındaki ördeklere şefkat eli

<br>Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'da, koronavirüsle mücadele tüm hızıyla devam ederken, Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sokak hayvanlarına da şefkat eli uzattı. Jandarma ekipleri, ilçe merkezindeki bir dere yatağında bulunan 150 ördeği her gün beslemeye başladı.<br>Kemer ilçesinde, tüm dünyada olduğu gibi koronavirüsle mücadeleler kapsamında birçok nokta dezenfekte edilirken, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından vatandaşların ihtiyaçları evlerinden çıkmadan gideriliyor. Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ise sadece vatandaşları değil sokak hayvanlarıyla da ilgileniyor. Çamyuva'da bulunan ve vatandaşlar tarafından Küçük Göl olarak anılan dere yatağına bırakılan ve sayıları 150'yi bulan ördeklere, jandarma ekipleri sahip çıktı. Her akşam devriye görevi için Çamyuva Karakolu'ndan çıkan asayiş timleri 20.0021.00 saatleri arasında dere yatağına gelerek, kendi imkanlarıyla ve hayırseverlerin verdiği yiyecekleri ördeklere vererek aç kalmalarını engelliyor. <br>Jandarma aracının gelmesiyle ses çıkarmaya başlayan ördekler ise besleneceklerini anlayıp, dere yatağının ortasında toplanıyor. Özellikle hafta sonu İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağında ördekleri besleyecek kimsenin olmaması nedeniyle jandarmanın yaptığı bu iyilik vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor. Çamyuva Jandarma Karakolu ekipleri, sadece ördeklere değil çevrede bulunan sahipsiz kedi ve köpeklere de aldıkları mamaları dağıtıyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN<br>2020-04-15 13:10:03<br>

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