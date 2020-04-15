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Muratpaşa’da ‘Komşu Dayanışma Sistemi’ başladı

İHA

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni tip korona virüs(Kovid19) salgını dolayısıyla zor günler yaşayan, ihtiyaç sahibi ilçe sakinlerine destek olacak 'Komşu Dayanışma Sistemini başlattıklarını söyledi. Belediyenin bu sistemde yardım toplayan ya da yardım veren konumunda olmadığını belirten Başkan Uysal, "Muratpaşa Belediyemiz, gerçek ihtiyaç sahipleriyle yardımseverleri Türkiye'nin ilk dijital demokrasi uygulaması komsumeclisi.com üzerinde buluşturuyor" dedi.

Muratpaşa’da ‘Komşu Dayanışma Sistemi’ başladı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni tip korona virüs(Kovid19) salgını dolayısıyla zor günler yaşayan, ihtiyaç sahibi ilçe sakinlerine destek olacak ‘Komşu Dayanışma Sistemini başlattıklarını söyledi. Belediyenin bu sistemde yardım toplayan ya da yardım veren konumunda olmadığını belirten Başkan Uysal, “Muratpaşa Belediyemiz, gerçek ihtiyaç sahipleriyle yardımseverleri Türkiye’nin ilk dijital demokrasi uygulaması komsumeclisi.com üzerinde buluşturuyor” dedi.
Muratpaşa Belediyesi, evlerde çocuk bakıcılığı veya temizlik işleri yaparken ya da günlük yevmiyeli başka bir işte çalışırken salgın dolayısıyla işsiz kalan, evinden çıkamayan, dükkanının kepengini indirmek zorunda kalan ihtiyaç sahiplerine destek için Komşu Dayanışma Sistemini başlattı.
Sistemin detayların paylaşan Başkan Uysal, bu uygulamayla Muratpaşa Belediyesinin, gerçek ihtiyaç sahipleriyle yardımseverleri buluşturacağını, yardımların doğru yere ulaşmasını sağlayacağını ifade etti.
Çalışmanın Türkiye’nin ilk dijital demokrasi uygulaması komsumeclisi.com üzerinden yürütüleceğini belirten Başkan Uysal, bir yeniliğin daha heyecanının yaşadıklarını belirtirken şunları söyledi:“Komşuluk kavramı bizim kültürümüzde çok değerli. Zor günlerde yardım etmek isteyen insanımız da çok, yardım almaya ihtiyacı olan insanımız da çok. Biz, bu iki grup insanı internette bir araya getiriyoruz. İhtiyaç sahibi komşularımız, www.komsumeclisi.com üzerindeki formu doldurarak başvuruda bulunacak. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkındaki yönetmeliğine göre kamu verilerinden yapacağı kontrolün ardından gerçek ihtiyaç sahibi komşularımız belirlenecek ve sisteme dahil olacak. Sistemin diğer yanında ise yardımsever komşularımız olacak. Onlar da desteklerini komsumeclisi.com üzerinden, sistem içinde yer alan marketler aracılığıyla gerçekleştirecek. Destekler, ihtiyaç sahibi komşularımıza marketlerce teslim edilecek gıda destek kolisi ya da yine sistem içindeki marketlerde kullanabilecekleri alışveriş çeki olarak ulaştırılacak.”

"Talepler 15 günde bir tekrarlanabilecek"
Muratpaşa Belediyesinin Komşu Destek Sisteminde yardımseverlerce sağlanacak desteklerin hiçbir aracı olmadan, sistem içindeki marketler üzerinden gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşacağını dile getiren Başkan Uysal, yardımların hane bazlı olacağının da altını çizdi.
Bir haneden fazla sayıda yapılan taleplerin sadece birinin değerlendirileceğini belirten Başkan Uysal, yardım talebinde bulunanlar için Muratpaşa’da ikamet etme zorunluluğu bulunduğunu da dile getirdi. Başkan Uysal, yardımların hane bazında olmasına rağmen 15 günlük dönemler halinde talebin tekrarlanabileceğini de sözlerine ekledi.

"Destek kolisi yada alışveriş çeki"
Başkan Uysal, destek kolilerinin yağ, un, makarna, bulgur, nohut, mercimek, pirinç, zeytin, çay gibi temel gıda maddelerinden oluştuğunu belirtirken yardımseverlerin isteği sayıda destek kolisi alıp ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayabileceğini kaydetti. Başkan Uysal, destek kolisi dışında, sistemdeki marketlerde geçerli 100 liralık alışveriş çeki yardımında da bulunulabileceğini aktardı. Başkan Uysal, özellikle bebek bezi, bebek maması, temizlik ürünleri gibi ihtiyaçların bu çeklerle karşılanabileceğini söyledi.
Muratpaşa Belediyesi’nin bu sistemde yardım alan ya da yardım veren konumunda olmadığını ifade eden Uysal, “Belediyemiz burada, sadece, yardım eden ve yardım alanı buluşturan platformun sahibi. Komşu Dayanışma Sistemi, bizim kültürümüzün, geleneklerimizin, yardımseverliğimizin dijital ortama aktarılmış halidir. Öncelikli olarak Muratpaşa’mıza hayırlı olsun, fikir olarak da bütün Türkiye’ye hayırlı olsun. Herkes benzer bir uygulama yapabilir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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