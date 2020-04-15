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ASMO'dan youtube üzerinden seminer Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası(ASMO) Emrullah Tayfun Çavdar: "Meslek camiası olarak, ülkemizin yaşadığı bu zorlu günlerde gerek işverenlere, gerekse çalışanlarına, elimizden geldiğince destek olmaya devam edeceğiz"

İHA

Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası(ASMO), yeni tip Korona virüs(Kovid19) tedbirleri çerçevesinde "Tüm Yönleri ile Kısa Çalışma Ödeneği Uygulamaları" konulu eğitim seminerimizi Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirdi. Seminerin açılış konuşmasını yapan ASMO Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, ilk defa böyle bir yayın gerçekleştirdiklerini ve meslektaşlarına faydalı bir yayın olmasını temenni etti.

ASMO'dan youtube üzerinden seminer Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası(ASMO) Emrullah Tayfun Çavdar: "Meslek camiası olarak, ülkemizin yaşadığı bu zorlu günlerde gerek işverenlere, gerekse çalışanlarına, elimizden geldiğince destek olmaya devam edeceğiz"

Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası(ASMO), yeni tip Korona virüs(Kovid19) tedbirleri çerçevesinde “Tüm Yönleri ile Kısa Çalışma Ödeneği Uygulamaları” konulu eğitim seminerimizi Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirdi. Seminerin açılış konuşmasını yapan ASMO Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, ilk defa böyle bir yayın gerçekleştirdiklerini ve meslektaşlarına faydalı bir yayın olmasını temenni etti.
Korona virüsten hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Çavdar, " Tüm dünyayı ve ülkemizi hem sosyal hem de ekonomik olarak etkisi altına alan korona virüs ile karşı karşıya kaldık. Bunun sosyal ve ekonomik etkileri şu anda olduğu gibi daha sonrasında da gündemde kalmaya devam edecek. Dünya Sağlık Örgütünün pandemi ilanından sonra, ülkemizde de birtakım tedbirler alındı. Bugün sizlere, Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ekonomik tedbir paketi kapsamında yer alan, işverenleri ve çalışanlarını yakından ilgilendiren kısa çalışma ödeneği hakkında bilgiler vereceğiz. Uzun yıllar boyunca Antalya’da görev yapan, meslektaşlarımız ile iç içe olan Emekli İş Başmüfettişi Ali İhsan Öztürk,kısa çalışma ödeneği konusunda yapılması gerekenleri ile ilgili bilgilerini bizlere aktaracak ve sizden gelen soruları da cevaplayarak yaşadığımız sıkıntılar, sorunlarımıza cevap bulacak. Bu anlamda kendisine şahsım, odamızın tüm kurulları ve meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.

"Meslektaşlarını unutmadı"
Çavdar, meslek camiası olarak, ülkemizin yaşadığı bu zorlu günlerde gerek işverenlere gerekse çalışanlarına, ellerinden geldiğince destek olmaya ve ellerini taşın altına koymaya devam edeceklerini belirterek, " Bu süreçte meslektaşlarımızın da sıkıntıları var. Ofislerinde halen çalışmaya devam eden meslektaşlarımız ile yanlarında çalışan emekçilerine de kolaylıklar diliyorum. Meslek camiamızın işi kolay değil, bu süreçten hep birlikte geçmemiz gerekiyor."diye konuştu.

"Sorunları aktardı"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve SMMM Oda Başkanlarının hazır bulunduğu bir telekonferansa katıldığını aktaran Çavdar, " Burada Akdeniz Odalarını temsilen Bakanımıza meslektaşlarımızın soru ve sorunlarını ilettim. Özellikle bu süreçte meslektaşlarımıza çok yük bindiğini ve mutlaka bazı hatalar yapılabileceğini, bu hatalara idari para cezalarının uygulanmamasını talep ettik. İkinci bir konu olarak, kısa çalışma ödeneği ile yapılacak ödemelerin, çalışanların işsizlik sigortası kapsamında birikimlerinden ödeneğini ve daha sonra işsiz kalınması durumunda bu ödemelerin mahsup edileceğini, bununda en azından bu dönem için mahsup yapılmamasını talep ettik."ifadelerine yer verdi.
Çavdar'ın konuşmasının ardından Ali İhsan Öztürk, kısa çalışma ödeneği ile ilgili önemli bilgiler verirken, yapılması gereken işlemler ve kimlerin faydalanabileceği gibi birçok konuda paylaşım yaptı.Öztürk, mail üzerinden gelen sorulara da cevap verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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