Alanya Belediyesinden kırsal mahallere 50 bin maske

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, maske temininde zorlanan kırsal mahallelerdeki vatandaşlara dağıtılmak üzere muhtarlara 50 bin adet maske verdi.

Alanya Belediyesi yeni tip Korona virüs (Kovid19) salgınıyla mücadelesine aralıksız devam ediyor. Alanya Belediyesine bağlı ekipler, mahalle, sokak, cadde, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere her yerde dezenfekte ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanı sıra vatandaşlara maske dağıtımına da devam eden belediye ekipleri, maske temininde güçlük çeken kırsal mahallelerdeki vatandaşları da unutmadı. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kırsal mahalle muhtarlarına, dağıtılmak üzere 50 bin adet maske verdi.

"Birlikte aşacağız"

Başkan Adem Murat Yücel, maske dağıtımına kademeli olarak devam edeceklerini vurgulayarak şunları söyledi; “Ülkemizde görülen ilk Korona virüs vakasının ardından Alanya Belediyesi olarak alınması gereken bütün önlemleri aldık. Bu kapsamda da çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Kırsal mahallelerde ikamet eden vatandaşlarımızın maske temininde yaşadığı güçlüğü en aza indirmek için muhtarlarımıza 50 bin adet maske verdik. Vatandaşlarımız, koyulan kurallara riayet etsin. Aldığımız tedbirlerle virüsü tehlikesini hep birlikte aşacağız.”

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