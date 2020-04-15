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Antalya’da mahkumlara korona virüs tedbirli tahliye İnfaz düzenlenmesine ilişkin kanunun teklifin kabulünün ardından Antalya’da yaklaşık 900 mahkum tahliye edildi Halk ve belediye otobüsleriyle tahliye edilen mahkumlar, sosyal mesafe kuralı ve otobüs doluluk oranı göz önünde bulundurularak tahliye edildi

İHA

İnfaz düzenlemesinin ilişkin kanun teklifinin TBMM'de kabul edilip, resmi gazetede yayınlanmasının ardından tahliyeler başladı. Antalya E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki yaklaşık 900 mahkum, belediye ve halk otobüsleriyle korona virüs tedbirleri kapsamında otobüs doluluk oranı ve sosyal mesafe kuralı göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Antalya’da mahkumlara korona virüs tedbirli tahliye İnfaz düzenlenmesine ilişkin kanunun teklifin kabulünün ardından Antalya’da yaklaşık 900 mahkum tahliye edildi Halk ve belediye otobüsleriyle tahliye edilen mahkumlar, sosyal mesafe kuralı ve otobüs doluluk oranı göz önünde bulundurularak tahliye edildi

İnfaz düzenlemesinin ilişkin kanun teklifinin TBMM’de kabul edilip, resmi gazetede yayınlanmasının ardından tahliyeler başladı. Antalya E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndaki yaklaşık 900 mahkum, belediye ve halk otobüsleriyle korona virüs tedbirleri kapsamında otobüs doluluk oranı ve sosyal mesafe kuralı göz önünde bulundurularak tahliye edildi.
Günlerdir kamuoyunun gündeminde olan infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin TBMM’de kabul edilmesinin ardından, Antalya E Tipi Kapalı Cezaevin önünde yoğun güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Bugün ise kanun teklifinin resmi gazete yayınlanmasının ardından hareketlilik daha da arttı. Cezaevine giriş noktalarında jandarma ve trafik polisleri girişleri bariyerlerle kapatırken, mahkumların tahliye edileceği Antalya E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu çevresinde jandarma, çevik kuvvet ve özel hareket sivil araçları yanaştırmadı.

Tedbirlerle otobüslere bindirildiler
Yaklaşık 900 mahkumun tahliyesi için cezaevine çok sayıda halk ve belediye otobüsü getirildi. Otobüsler çevreden görüntü alınmaması için cezaevi yerleşkesinin içine çektirildi. Ardından mahkumlar, jandarma ekiplerinin korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sosyal mesafe kuralına göre otobüslere bindirildi. Yine tedbirler kapsamında mahkumların otobüsleri tamamen doldurmadığı gözlendi. Cezaevindeki mahkumların bindikleri otobüsler, polis ve jandarma eskortu eliğinde çıkarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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