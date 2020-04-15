Envar Okulları "Eno4 Online Eğitim Platformunu" paylaşıma açtı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Türkiye'de alınan tedbirler kapsamında milyonlarca öğrenci uzaktan eğitimini sürdürürken Antalya Envar Okulları ‘Eno4 Online Eğitim Platformunu’ hizmete açtı. Akademik eğitim, yabancı dil, beceri eğitimi gibi içerikleri evlere taşıyan platformdaki canlı ders anlatımlarını sadece kendi öğrencileriyle değil, başta sağlık çalışanları olmak üzere, basın mensuplarının, toptancı halinde çalışanların ve emniyet teşkilatının çocukları ile de paylaşmaya başladı.

Okulun Kurucusu, Akdeniz Sağlık İşletmeleri Derneği Kurucu Başkanı ve İyi İnsan Hareketi Derneği Başkanı Dr. Mehmet Karakayalı, “Antalya Valimiz Sayın Münir Karaloğlu ile Antalya MÜSİAD Şubesi olarak sosyal projelerimizi paylaştık. Valimiz sağlık çalışanlarına sosyal ve psikolojik destek projesi olarak gördüğü çalışmamızı çok beğendi ve bizi teşvik etti. Sosyal ve Psikolojik destek projelerimiz kapsamına, ülkemizin içinden geçtiği bu süreçte bizlerin kahramanları olan sağlık personellerimizin, bazı komşu okulların öğretmenlerinin, emniyet mensuplarının, basın çalışanlarının ve son olarak da hal esnafımızın çocuklarını da dahil ettik” dedi.



“İlk etap hedef 1000 öğrenci”

Eğitimin her koşulda her yerde devam edebileceğinin altını çizen Karakayalı, ilk etapta 1000 öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini, öğrencilerin ilgisini ise memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Söz konusu kesimin çocukları için yapılan canlı ders anlatımı link paylaşımını bir ailede en fazla iki kişi kullanabiliyor. Şimdiye kadar 600 misafir öğrencinin katıldığı canlı ders anlatımında hafta 5 gün eğitim veriliyor. Proje kısa sürede Antalya sınırlarını aşarken Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Bitlis, Çanakkale gibi illerden de katılım sağlandı ayrıca yurtdışında Fransa, Belçika gibi ülkelerdeki gurbetçi çocuklarda sistemden ders dinleme başladı. Okulun bu projesi veliler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

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