Kaş'ta orman yangını

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Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınında 10 dönüm arazi zarar gördü. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı

Orman yangını saat 14Ç30 sıralarında Palamut Bükbaşı mevkinde çamlık alanda çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Kaş Orman işletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. 3 arazöz 2 su tankeri 25 işçi ile müdahale edilen yangın ekipler tarafından 2 saatlik bir çalışmanın ardından söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam eden yangında yaklaşık 10 dönüm arazinin zarar gördüğü bildirildi.

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