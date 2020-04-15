<br>Adem DURMAZ\/KORKUTEL\u0130 (Antalya), (DHA) ANTALYA n\u0131n Korkuteli il\u00e7esinde, her\u00a0\u00e7ar\u015famba kurulan pazar yerine\u00a0girmek isteyenler, yakla\u015f\u0131k 1 kilometrelik kuyruk olu\u015fturdu. Pazar giri\u015finde, sosyal mesafe kural\u0131 uyguland\u0131. Maskesiz gelenlere maske da\u011f\u0131t\u0131l\u0131rken, ate\u015fleri \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc.<br>Korkuteli nde, her hafta \u00e7ar\u015famba g\u00fcnleri kurulan halk pazar\u0131na giri\u015fte, koronavir\u00fcs tedbirleri uyguland\u0131. Halk pazar\u0131n\u0131n \u00e7evresi,\u00a0zab\u0131ta ekipleri taraf\u0131ndan bariyerle \u00e7evrildi ve al\u0131\u015fveri\u015f i\u00e7in gelenler, giri\u015fte 1 kilometrelik kuyruk olu\u015fturdu. Korkuteli Belediyesi zab\u0131ta ekiplerince\u00a0pazara gelenlerin tek tek ate\u015fi \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc. Dezenfeksiyon t\u00fcnelinden ge\u00e7ilerek, girilen pazara giri\u015fte\u00a0yakla\u015f\u0131k 1 kilometrelik kuyruk olu\u015ftu. Zab\u0131ta ekipleri,\u00a0sosyal mesafe kural\u0131na\u00a0uyulmas\u0131\u00a0konusunda da s\u00fcrekli uyar\u0131larda bulundu. Halka\u00a0al\u0131\u015fveri\u015flerini\u00a015 dakikada bitirmeleri s\u00f6ylenirken, maskesiz gelenlere ise maske da\u011f\u0131t\u0131ld\u0131.DHA-Genel T\u00fcrkiye-Antalya \/ Korkuteli Adem DURMAZ<br>2020-04-15 17:08:04<br>