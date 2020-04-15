Antalya'da semt pazarında 1 kilometrelik kuyruk Sosyal mesafe kuralı uygulandı, toplu alış verişin önüne geçildi kuyruk 1 kilometreyi buldu

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde her hafta Çarşamba günü kurulan ilçe pazarına girmek isteyenler bir kilometrelik kuyruk oluşturdu. Pazar yeri girişinde sosyal mesafe kuralları harfiyen uygulandı.

Korkuteli Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından vatandaşların tek tek ateşini kontrol ederken, dezenfeksiyon tünelinden geçilerek girilen pazar girişinde sosyal mesafe uygulaması ve toplu giriş yaptırılmaması sebebiyle yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu. Girişte ateşleri ölçülen vatandaşlar, belediyenin kurduğu dezenfeksiyon tünelinden geçtikten sonra içeri alındı.

Zabıta ekiplerin sosyal mesafeye uymaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri, vatandaşlara alışverişlerini 15 dakikada bitirmeleri konusunda uyarıda bulundu. Maskesiz gelenlere ise maske dağıtıldı.

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