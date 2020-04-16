Antalya’da 'korona' modası vitrinleri süslüyor Kıyafetlere uygun desen ve renklerde üretilen maskeler, giyim sektöründeki mankenlerin üzerindeki yerini aldı Satışı yasak olan maskeler, satın alınan kıyafetle birlikte ücretsiz olarak veriliyor İşletmeci Lokman Arda: "Kıyafeti nasılsa, ona uygun bir maske verebiliyoruz"

Renk renk modelleri çıkan maskeler, artık giyim sektörünün iş yerlerindeki mankenlerin üzerinde yerini aldı. Kıyafetlere göre rengi ve tasarımı ayarlanan maskeler, alınan giysiyle birlikte hediye olarak veriliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün (Covid19) yayılmasının ardından koruyucu önlem olarak tek renkle karşımıza çıkan maskeler, şu sıralar farklı renk ve modellerle yayılmaya başladı. Virüs sonrası alınan yasak ve tedbirler kapsamında cadde ile sokakların boşalması, giyim sektörünün satışlarını olumsuz yönde etkiledi. Buna çözüm olarak bazı tekstil firmaları kıyafetlere özgün farklı renk ve stillerle ürettikleri maskeleri sektöre sundu. Antalya’daki birçok iş yeriyse satışa sundukları kıyafetlerin renk ve desenlerine uygun üretilen maskeleri, dükkanlarındaki mankenlere takarak vatandaşa sunuyor. Satışı yasak olan maskeler, satın alınan kıyafetle birlikte ücretsiz olarak veriliyor. Kentteki bazı iş yerleri de mankenlerin üzerinde korunma amaçlı kıyafet, gözlük, maskeleri mankenlerin üzerinde sergilediği gözleniyor.



“Kıyafeti nasılsa, ona uygun bir maske verebiliyoruz”

İşletmeci Lokman Arda, müşteri alışverişini yaptığında maskeyi hediye olarak verdiklerini belirterek, “Normalde satışı zaten yasak. Bunu moda haline getirmemek lazım ama talep olursa o şekilde de yapabiliyoruz. Kıyafeti nasılsa, ona uygun bir maske verebiliyoruz. Desenli olanlar da var. Şu anda moda şekline girdiği için herkesin bu şekilde talepleri geliyor. Biz de ona göre maske getireceğiz” dedi.



“Takanlar modayı takip etsin”

Vatandaşlar da yaygınlaşmaya başlayan bu trende ilişkin görüşlerini paylaştı. Bilal Çalışan, “Takanlar artık modayı takip etsin” derken, Keziban Vanlı da “Bu tarz şeyler sosyal sorumluluk amacıyla yapılmış olabilir. Bence hoş. Renkleri de kıyafete göre uyumlu. Giyim sektörünü hareketlendirebilirler. Çünkü kadınlar uyumlu kıyafetler seçtiği için bu tarz yapılmış olabilir. Rengini beğenirsem alırım” diye konuştu.

Söz konusu maskelerin televizyonda bazı kadın programlarına konu olduğunu söyleyen Vanlı, “Bu tarz maskelerin globalleşip moda sektöründe bir öncülük olabileceği söyleniyor. Alışkanlık olacak gibi gözüküyor. Çünkü virüsün süreci uzamaya başladı. Önceden sokakta tek tip maskeler vardı, şimdi renkli ve karakterli maskeler var. Bence güzel. İnsanların hem korunması hem de renkli olduğu zaman kendini iyi hissediyordur" ifadelerini kullandı.

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