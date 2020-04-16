Döşemealtı Belediyesi Korona virüs önlemlerini şehrin her noktasına taşıyor Huzurevi, İşyerleri ve TOKİ Konutları dezenfekte ediliyor

Döşemealtı Belediyesi Korona virüs salgını nedeniyle sürdürülen çalışmalar kapsamında başlattığı temizlik ve dezenfekte seferberliğini tüm hızıyla sürdürüyor.

İlçenin dört bir yanını adeta karış karış temizleyen ekipler sabahın ilk ışıklarıyla Halil Akyüz Huzurevi ile TOKİ Konutları’nın ortak kullanım alanlarını daha sonra da Atatürk Caddesi’nde ki açık işyerlerinin dezenfektesini yaptı.

Huzurevi sakinlerinin kullandığı tüm alanları büyük bir titizlikle temizleyen Döşemealtı Belediyesi ekipleri ayrıca yine sakinlerinden yoğun talep alan Çıplaklı mahallesinde bulunan TOKİ konutların da da ilaçlama ve dezenfekte çalışmasına başladı. Binlerce insanın yaşadığı Döşemealtı TOKİ konut binalarının tüm ortak kullanım alanları, park ve bahçeleri, çöp konteyner ve sığınak bölümlerinde ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Küresel salgın haline gelen Korona virüs ile ilgili ilçede adeta seferberlik başlatan Döşemealtı Belediyesi ekipleri her eve maske ve dezenfektan dağıtımı, 65 yaş üzeri sokağa çıkamayan vatandaşlarımızın talep ve isteklerinin yanı sıra evleri ve kullanım alanlarının dezenfekte işlemini sürdürüyor.

İçenin tamamında cadde,sokaklar, sanayi siteleri, kapalı pazar yerleri, park ve bahçeler, apartman ve sitelerin rutin temizliğinin yanı sıra ilaçlı su ile yıkama çalışmaları devam ederken yine Atatürk caddesi başta olmak üzere tüm işyerlerinin dezenfekte işlemi başlatıldı. Belediye ekipleri açık tüm işyerlerini ilaçlayarak çalışanların ve vatandaşların salgından korunması için önlemlerini sürdürüyor.

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