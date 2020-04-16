(Görüntülü) Kur'an kursundan maske üretimine destek

Antalya'nın Aksu ilçesinde belediye, halk eğitim merkezi ve Kur'an kursu öğrencileri maske üretimine başladı. Günlük 2 bin maske üretimi yapan 15 gönüllü, ilçenin maske ihtiyacını karşılıyor.<br>Antalya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aksu Kaymakamlığı, Aksu İlçe Müftülüğü ve Aksu Halk Eğitim Merkezi koronavirüsle mücadele kaplamında birlikte çalışma yürüterek maske üretimine başladı. Kepez İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden temin edilen maske kumaşları, Aksu Halk Eğitim Merkezi'ndeki dikiş makinalarında dikilmeye başlandı. Aksu Belediyesi'nden 5 personel, Halk Eğitim Merkezi'ndeki 5 kursiyer ile Kur'an kursunun 5 öğreticisi ve öğrencisi gönüllü olarak destek verdi. Mesai saatlerinde günlük 15 kişinin çalıştığı halk eğitim merkezinde sosyal mesafe kuralına ve hijyen kurallarına uyularak koruyucu maske üretiliyor. Günlük 2 bin maskenin üretildiği merkezde ilçenin maske ihtiyacına destek sağlanıyor.<br>VEFA DESTEK GRUBU DAĞITIYOR<br>8 Nisan itibariyle maske üretimine başladıklarını anlatan Aksu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Salih Korkmaz, "Antalya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden sağlanan kumaşlarla elimizdeki makinalarda önce kursiyerlerimiz sonra Belediye ve İlçe Müftülüğü'nden gelen toplam 15 kişilik ekip oluşturduk. Günlük 2 bin maske üreterek ilçenin maske ihtiyacını karşılıyoruz. Yaptığımız maskeleri Aksu Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu'na teslim ediyoruz. Onlar da ihtiyaç sahiplerine maskeleri ulaştırıyor" dedi.<br>KADINLAR ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU<br>Aksu İlçe Müftüsü Ahmet Bayer, koronavirüsün ülkede görülmesinin ardından kurs merkezlerinde eğitime ara verildiğini hatırlatarak, Kur'an kursuna gelen öğretici ve öğrencilerin koronavirüsle mücadele kapsamında maske üretimine destek verdiğini söyledi. Aksu İlçesi'nde 21 Kur'an kursu olduğunu belirten Bayer, her kurs merkezinden günlük 5 öğretici ve kursiyerin gönüllü olarak çalıştığını anlattı. Bayer, "Biz millet olarak birçok imtihanlardan geçtik. Bizim dedelerimiz cephelerde vatanı savunurken, annelerimiz, kadınlarımız da cephenin gerisine mermi taşıyarak destek verdi. Türk kadını bugün de koronavirüsle mücadelede maske dikimiyle yine ellerini taşın altına koyarak mücadelelerini sürdürüyor" diye konuştu.<br>ÖĞRETİCİ VE ÖĞRENCİLER KATILIYOR<br>Aksu İlçesi Güzelyurt Kur'an Kursu Kur'an-ı Kerim öğreticisi Fatma Tepe, "Ülke olarak geçirdiğimiz bu zorlu süreçte Kur'an kursularının mecburi tatilinde öğretici olarak mahallelerde sahalardaydık. Şimdi de müftülüğümüzün teşvikiyle Kur'an kursu öğreticileri olarak talebelerimizle birlikte Antalya Valiliği'nin bünyesinde maske dikim ekibine katıldık. Her gün bir Kur'an öğreticisi ekibiyle birlikte katılıyor. Birlik ve beraberlik dayanışma zamanı olarak kursiyerlerimizin hepsi buradaki aktiviteye katılmak istedi. Bulunduğumuz ortamda sosyal mesafeye dikkat etmek için aralıklı zaman dilimlerinde dönüşümlü olarak maske dikimini gerçekleştiriyoruz" dedi.<br>Miraç Kur'an Kursu öğrencisi 61 yaşındaki Şanziment Mesincigiller ise "Hocamız bizi arayıp maske üretimi yaptıklarını söyledi. Sağlığım yerinde, kronik bir rahatsızlığım da yok. O yüzden ben de burada maske dikimine katıldım. Allah'ın izniyle inşallah bu günleri de atlatacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya <br>2020-04-16 12:15:40<br>

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