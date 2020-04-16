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Antalya Toptancı Hali'nden ürünler günlük yola çıkıyor

DHA

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde, günlük olarak toplanan sebze ve meyvelerin, bozulmadan vatandaşlara sağlıklı şekilde ulaştırılması için yoğun mesai harcanıyor. Halde paketleme işi yapan Ali Demir, "Ürünlerimiz kesinlikle bozulma riskiyle karşı karşı değil. Çünkü biz cuma gününden itibaren ürünleri hem toplamaya hem de sevkiyatını yapmaya devam edeceğiz" dedi. Türkiye'de, yaklaşık 70 bin kişinin enfekte olduğu koronavirüsle mücadelede, önlemler kapsamında hafta sonu geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Örtüaltı tarımın merkezi...

Antalya Toptancı Hali'nden ürünler günlük yola çıkıyor

<br>Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde, günlük olarak toplanan sebze ve meyvelerin, bozulmadan vatandaşlara sağlıklı şekilde ulaştırılması için yoğun mesai harcanıyor. Halde paketleme işi yapan Ali Demir, "Ürünlerimiz kesinlikle bozulma riskiyle karşı karşı değil. Çünkü biz cuma gününden itibaren ürünleri hem toplamaya hem de sevkiyatını yapmaya devam edeceğiz" dedi.<br>Türkiye'de, yaklaşık 70 bin kişinin enfekte olduğu koronavirüsle mücadelede, önlemler kapsamında hafta sonu geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Örtüaltı tarımın merkezi Antalya'da, toptancı halinde sokağa çıkma yasağı öncesi paketleme ve sevkiyat işlemleri son hızla devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde, ürünler günlük paketlenirken, aynı gün içerisinde sevkiyatı sağlanıyor.<br>Toptancı Hali'ne, çiftçiler sabahın ilk ışıklarında mahsulünü getirirken, ürünler 81 ile gönderiliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüketicinin gıda temininde olumsuzluk yaşamaması ve ürünlerin günlük olarak paketlenmesi tedbirleri alınan halde, sebze ve meyveler güvenilir şekilde sevkiyata hazırlanıyor.<br>'HUMMALI ÇALIŞMA VAR'<br>Antalya Toptancı Hali'nden günlük olarak çıkan sebze ve meyveler sağlıklı şekilde paketlenerek vatandaşların sofralarına ulaşıyor. Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği eski Başkanı ve tüccar Nevzat Akcan, vatandaşların rahat olmasını ve ürünlerin en taze şekilde sofralarına ulaşacağını kaydetti.<br>Tarım sektörü olarak bir sıkıntılarının olmadığını dile getiren tüccar Akçan, "Halimizde hummalı bir çalışma var. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olduğu için onun hazırlığı var. Geçen hafta yaşanan panik bu hafta olmaz. Tarım sektörü olarak hiçbir ürünümüzde eksiklik yok. Bir ürün bozukluğu olmaz, ulaşımda da sıkıntımız yok. Biz ürünlerimizin ambalajlamasını yapıyoruz, halkımızın panik yapmasına da gerek yok. Ürünleri en sağlıklı şekilde son tüketiciye kadar ulaştırıyoruz. Hiçbir ürünümüzde kayba uğramayız" dedi.<br>'ÇÜRÜYECEK ÜRÜNÜ SEVK ETMİYORUZ'<br>Cumartesi günü, halde pazartesi günü için hazırlık yapacaklarına dikkati çeken Demir, "Halimizde cumartesi ve pazar günü paketlemelerimiz devam edecek. Ürünlerimiz Türkiye'nin her noktasına gidiyor. Burası Türkiye'nin sebze meyve deposu konumunda yer alıyor. Ürünlerimiz burada beklemiyor. Gelen ürünleri paketleyip sevk ediyoruz. Sebze meyve sektöründe sokağa çıkma yasağıyla ilgili bir sıkıntı yok. Bozulan ve çürüyecek hiçbir ürünü sevk etmiyoruz" şeklinde konuştu.<br>'GİDECEĞİ YERE BİR GÜNDE ULAŞIYOR'<br>Hale hergün ürünlerin günlük geldiğini ifade eden tüccar Adnan Şahin, şunları söyledi:<br>"Ürünlerimiz günlük toplanır ve hale günlük gelir. Vatandaşlarda bir tedirginlik olmasına gerek yok. Antalya Hali'ne gelen ürünler taze ve günlük gelir. Sokağa çıkma yasağı öncesinde cuma günü ürünler buradan tırlara yüklenir ve gider. Cumartesi ve Pazar günü de hallerimiz açık olacak. Uzak yerlere gidecek ürünlerin bir günlük yol hakkı var zaten. Hava durumuna göre de ürünler bozulmaz. Ayrıca sevkiyatlarımız devam ediyor, buradan Türkiye'nin 81 iline ürünlerimiz gitmeye devam ediyor. Sebze ve meyvelerimiz gideceği yere bir günde ulaşıyor o yüzden vatandaşlarımız merak etmesin ürünlerde bozulma riski yaşanmaz."<br>'YOLA GÜNLÜK ÇIKIYORUZ'<br>Antalya Hali'nden İstanbul'a sebze götürdüğünü dile getiren tır şoförü Aytekin Çetiner, "Yola çıktığımız günden bir gün sonra yükümüzü indiriyoruz. Yollarda da herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Şehir girişlerinde de görevliler tarafından kontroller yapılıyor. Ondan sonra da yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.<br>Bursa'ya sebze götürdüğünü belirten TIR sürücüsü Sedat Arbulak, "Biz yola günlük çıkıyoruz. Ürünleri aldığımız günün akşamında ya da sabahında teslim ediyoruz. Yollarda da bir sorun yaşamıyoruz. Sokağa çıkma yasağı bize engel olmuyor. Kontrol noktalarında da ateş ölçümü yapıldıktan sonra yolumuza devam ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN<br>2020-04-16 13:01:33<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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