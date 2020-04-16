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Komşu Destek Sistemi’ne ilk günde yoğun ilgi

İHA

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yardımseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturan Komşu Destek Sistemi'nin daha ilk gününde 90 kişinin destek kolisi ya da hediye çeki alarak katıldığını açıklarken Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası da 50 destek kolisi satın alarak yardımlaşma ve dayanışma ağının parçası oldu.

Komşu Destek Sistemi’ne ilk günde yoğun ilgi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yardımseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturan Komşu Destek Sistemi’nin daha ilk gününde 90 kişinin destek kolisi ya da hediye çeki alarak katıldığını açıklarken Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası da 50 destek kolisi satın alarak yardımlaşma ve dayanışma ağının parçası oldu.
Muratpaşa Belediyesi’nin evlerde çocuk bakıcılığı veya temizlik işleri yaparken ya da günlük yevmiyeli başka bir işte çalışırken salgın dolayısıyla işsiz kalan, evinden çıkamayan, dükkanının kepengini indirmek zorunda kalan, salgın dolayısıyla zor günler yaşayan ihtiyaç sahiplerine destek için başlattığı Komşu Dayanışma Sistemi, henüz ilk gününde yardımseverlerden yoğun bir ilgi gördü. Türkiye’nin ilk dijital demokrasi uygulaması, komşumeclisi.com üzerinden çalışan sistem, gerçek ihtiyaç sahipleriyle yardımseverleri buluştururken Bakan Uysal’a taksi durakları dezenfeksiyonu dolayısıyla teşekkür ziyaretinde bulunan Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Niyazi Özçelik de oda adına aldığı gıda destek kolileriyle sisteme dahil oldu.

Şoförler Odasından 50 destek kolisi
Antalya’da 283 taksi durağının 131 tanesinin Muratpaşa’da bulunduğunu dile getiren Özçelik, durakların ve taksilerin virüsle mücadele kapsamında defalarca ilaçlandığını belirtti. Özçelik, bu süreçte en büyük desteği Muratpaşa Belediyesi ve Başkan Uysal’dan aldıklarını aktardı. Hem dezenfektanların temininde hem de gerektiği anda hijyen ekipleriyle Muratpaşa’nın yanlarında olduğunu dile getiren Özçelik, “Belediye Başkanımız Ümit Uysal öncülüğünde başlayan Komşu Destek Sistemi’ne de 50 gıda destek kolisi satın alarak bu dayanışma ve yardımlaşma ağının parçası olduğumuzu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

"Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşacak"
Başkan Uysal, Özçelik’e duyarlılığı için teşekkür ederken Komşu Dayanışma Sistemi içinden satın aldıkları 50 gıda destek kolisinin ihtiyaç sahiplerine itinayla ulaştırılacağını belirtti. “Bütün komşularımızı, ihtiyaç sahibi olanı ve yardım etmek isteyeni, komsumeclisi.com üzerinden Komşu Dayanışma Sistemi’ne dahil olmaya davet ediyoruz” diye konuşan Uysal, sisteme daha ilk gününde 90 kişinin gıda destek kolisi ya da hediye çeki alarak dahil olduğunu belirtti. Uysal, “Komşularımızla, bütün insanlarımızla, milletimizle gurur duyuyoruz. Komşu Dayanışma Sistemimize daha ilk gün tam 90 komşumuz gıda kolisi ve alışveriş çeki yardımı yapmış durumda. Müracaat edenleri, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’müz kamu verilerinden kontrol ediyor. İlgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yardımları alabilecek durumda olan komşularımıza bu destekler sürekli ulaştırılacak. Komşularımıza ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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