Alanya’da seyyar konserle vatandaşlar moral depoladı Sağlıkçılar konserde oynayarak stres attı

Antalya'nın Alanya ilçesinde belediye, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlara moral olması için üzerine sahne yapılan minibüsü orkestra eşliğinde mahallelerde dolaştırarak konser verdi. Minibüste canlı olarak söylenen parçalara birçok vatandaş eşlik ederken, bir grup sağlıkçı da çalınan şarkılarla oynayarak stres attı.

Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüs salgınının hızla yayılmasının ardından evlerinden çıkamayan vatandaşlara moral olması için mahallelerde seyyar konser verildi. Alanya Belediyesi tarafından minibüs üzerine konulan sahnede Alanya’nın güçlü sesi ve aynı zamanda 2018 O Ses Türkiye Yarışması’nın finalisti Cüneyt Güzel, birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. Mahalle mahalle gezilerek orkestra eşliğinde verilen konsere vatandaşlar balkon ve pencerelerine çıkararak eşlik etti. Bir grup sağlık çalışanının ambulanstan inerek çalınan şarkılarda oynadığı ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Sağlık çalışanları dakikalarda oynayarak stres attı. Ayrıca konser Alanya Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesaplarında da canlı olarak yayınlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.