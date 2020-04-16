Alanya'da mimari projeye aykırı kaçak yapı yıkıldı

Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, Avsallar mahallesi 1804 parsel içindeki iş merkezine ait yapıda, mimari projeye aykırı alanlar tespit ederek iş yerini 11 Aralık 2019 tarihinde mühürledi. Ardından kaçak yapının, 19 Aralık 2019 tarih ve 2539 sayılı Belediye Encümeni kararı ile 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesi gereği yıkımına karar verildi. Alanya Belediyesi tarafından kaçak ilave alanın yıkımı için gerekli süreler verildi ancak süreye uyulmamasından dolayı, Yapı Kontrol Müdürlüğü kontrolünde, Zabıta ekipleri nezaretinde, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ülke olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini ve bu süreci fırsata çevirmek isteyenlere izin vermeyeceklerini vurguladı. Başkan Yücel, “Alanya Belediyesi olarak bir yandan Korona ile mücadele ederken bir yandan da asli görevlerimizi sürdürüyoruz. Kaçak yapı ile mücadelemiz bu süreçte de devam ediyor. Son olarak Avsallar’da tespit edilen bir kaçak yapı, gerekli işlemlerinin ardından ekiplerimizce yıkıldı. Özellikle böylesine hassas bir süreçte fırsatçılara asla izin vermeyeceğiz” dedi.

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