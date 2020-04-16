(Görüntülü) Yol ortasında lüks otomobilinden inip, tulumu ile böyle oynadı

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Antalya'da Koronavirüse karşı koruyucu tulumunu giyen kadın sürücü, yol ortasında durdurduğu lüks otomobilinden inip dans etti.<br>Halay, çekip, Ankara oyun havalarına oynayan kadın sürücüye balkonlarda bulunan vatandaşlar alkışları ile tempo tutarken, bir kişide o anları cep telefonu ile anbean görüntüledi.<br>Kepez ve Muratpaşa ilçesinde sokaklarda lüks otomobilinden inip, oynayan kimliği belirlenemeyen sürücü, otomobiline binip gözden kayboldu. DHA-Genel Türkiye-Antalya <br>2020-04-16 16:02:23<br>

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