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Antalya Serbest Bölge yatırımlarını durdurmadı 2023 yılına kadar gerçekleştireceği 20 milyon dolarlık alt yapı yatırımlarına ara vermeden devam kararı verdi

İHA

Antalya Serbest Bölgesi, 2023 yılına kadar gerçekleştireceği 20 milyon dolarlık alt yapı yatırımlarına ara vermeden devam kararı verdi.

Antalya Serbest Bölge yatırımlarını durdurmadı 2023 yılına kadar gerçekleştireceği 20 milyon dolarlık alt yapı yatırımlarına ara vermeden devam kararı verdi

Antalya Serbest Bölgesi, 2023 yılına kadar gerçekleştireceği 20 milyon dolarlık alt yapı yatırımlarına ara vermeden devam kararı verdi.
Antalya Serbest Bölge İşletici ve Yatırımcı A.Ş (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, korona virüs salgını nedeniyle Serbest Bölge'de firmaların üretimlerini devam ettirdiğini söyledi.
Firmaların çalışmalarının bir bölümünü evden, bazılarının da işçi sayısını azaltarak yürüttüğünü hatırlatan Gürses, ASBAŞ yönetim kurulunun da geçen hafta telekonferans yöntemiyle toplanarak yatırımlara devam etme kararı aldığını kaydetti.
Antalya Serbest Bölgesi'nde 2023 yılına kadar 20 milyon dolarlık alt yapı yatırımı yapacaklarını kaydeden Gürses, boyları 90 metreye kadar çıkabilecek lüks yatların daha rahat giriş çıkış yapabilmelerini sağlamak amacıyla yeni rıhtım düzenlemesi yapacaklarını bildirdi.
14 milyon dolarlık yeni rıhtım düzenlemesi projesinde müteahhitlere teklif verme aşamasına gelindiğini ifade eden Zeki Gürses, büyük boy ve tonajlı yatların denizden çıkarılması ve karadan taşınması için de 560 tonluk travellift alımı için de el sıkıştıklarını ve ilgili firma ile sözleşme için hazırlık yaptıklarını söyledi. Gürses, şöyle devam etti:
"Korona virüs salgını nedeniyle dünya ekonomileri durma noktasına geldi. Ancak, Antalya Serbest Bölgesi işleticisi olarak lüks yat üretiminde Antalya markasını daha da güçlendirmek için yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2023 yılına kadar 20 milyon dolarlık yatırımlarımızı tamamladığımızda Antalya Serbest Bölgesi ve Türkiye lüks yat üretiminde daha cazip hale gelecek. Bölgemizde 90 metre boyunda ultra lüks yatlar denize inebilecek. Bunun yanında Antalya Serbest Bölgesi yat bakım ve onarım bölgesi haline de gelecek."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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