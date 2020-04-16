Zeytin ağacındaki arı kolonisi, kovana alındı

<br>Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde bir evin bahçesindeki zeytin ağacında toplanan arı kolonisi, kovana alındı.<br>Gazipaşa Korubaşı Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde bulunan zeytin ağacında arılar toplandı. Binlerce arının bulunduğu ağacı gören ve hobi amaçlı arıcılıkla uğraşan ev sahibi de onları yakalamak için harekete geçti. Ev sahibi, arıların toplandığı zeytin dalının altına içinde petek olan boş kovan koydu. Zeytin dalını silkeleyerek binlerce arının kovana düşmesini sağladı. <br>250 arı kovanı bulunan Fatih Oktan, "Arkadaşımızın arıları zeytin ağacına oğul salmış, oradan aldık boş kavana koyduk. 4 kovan arısı vardı, bunla 5 oldu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT<br>2020-04-16 17:04:34<br>

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